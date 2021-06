Odjek jedne ere: Najstariji foto portal u Hrvatskoj proslavio rođendan, prisjetili smo se prošlosti i saznali novosti koje uskoro stižu

IZ FORUMA U PORTAL

Belaj o počecima Fotozinea

'Bilo je i zabavno i naporno jer sam tada potencijalne članove doslovno vukao za rukav, sadržaj za objavljivanje slali su na moju e-mail adresu, a ja sam svaku stranicu kucao u html-u. To me prisililo učiti perl i izvoditi svakojake 'bijesne gliste', a moram napomenuti da nisam programer i da sam se podosta mučio. No s druge strane, ne mogu ne spomenuti da smo još 1999. imali aukcije po uzoru na eBay, a koji je s javnim radom krenuo tek godinu ranije.

Ugašeno je to već 2000. godine (ili 2001.?) jer je interes bio premali – za sitne bedastoće (i poneku preskupu igračku) nadmetalo se tek nekoliko osoba koje su se i uživo nalazile pa online aukcija nije imala odviše smisla. Sasvim je drugačije bilo s kliCkalicom, koja još uvijek traje i s blendom – svojevrsnim krugom mrežnih veza, kojim smo omogućili i rudimentarni forum', kaže Belaj.