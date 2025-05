Odgovor na američku dominaciju? Europa želi vlastite čipove za umjetnu inteligenciju

Europske tvrtke koje se bave razvojem umjetne inteligencije u velikoj mjeri ovise o američkim proizvođačima čipova, poput Nvidije , kako bi dobile procesore s dovoljno računalne snage za treniranje najsloženijih AI modela. Sjedinjene Američke Države nedavno su zaprijetile da će ograničiti izvoz određenih čipova u Europu, no prošlog tjedna ipak su povukle tu mjeru.

Nastojanja da se osigura proizvodnja AI čipova unutar Europe dio su nadolazeće revizije Zakona o čipovima (EU Chips Act). Prema tom zakonodavnom okviru, Europska komisija mora do rujna 2026. godine predstaviti reviziju svog plana za proizvodnju čipova čiji je cilj povećati udio EU-a u globalnom lancu vrijednosti na 20 posto do 2030. godine. No europski revizori nedavno su upozorili da Unija zasad ne ispunjava taj cilj.

Komisija sada nastoji utvrditi gdje postoje 'rupe i praznine' u koje treba ulagati i u kojim se segmentima mora osigurati konkurentnost EU-a, pojasnila je Virkkunen. Industrijski lideri podržali su njezinu inicijativu.

Luc Van den hove, glavni izvršni direktor belgijske istraživačke institucije za razvoj čipova Imec, izjavio je da je 'jedan od glavnih izazova s kojima se suočavamo taj što nemamo velike fabless kompanije' poput Nvidije. Takve kompanije (fabless) dizajniraju čipove, ali nemaju svoje proizvodne pogone, već proizvodnju prepuštaju vanjskim partnerima. 'Trebamo nekoliko takvih tvrtki, upravo to trebamo omogućiti', rekao je Van den hove.

U posljednjih nekoliko mjeseci nekoliko europskih startupa – poput španjolskog Openchipa – predstavilo je planove za razvoj europskog AI čipa koji bi konkurirao onima koje proizvodi Nvidia. Međutim njihovi proizvodi još nisu spremni za tržište.

Virkkunen se prošlog tjedna, tijekom posjeta Sjedinjenim Američkim Državama, sastala s predstavnicima Nvidije. 'Europa je iz njihove perspektive vrlo zanimljiv kontinent', rekla je, referirajući se na planove Komisije da uspostavi AI tvornice koje bi startupima i istraživačima omogućile pristup potrebnoj računalnoj snazi. 'Riječ je o velikim ulaganjima u okviru kojih će biti potrebne goleme količine AI čipova', zaključila je Virkkunen.