Od sada svi mogu izrađivati i dijeliti Googleove 'dragulje'. Evo zašto je to važno

Google je uveo svoj model umjetne inteligencije Gemini u web preglednik Chrome, gdje će navodno moći prepoznavati kartice i djelovati kao pomoćnik u bočnoj traci koji može poduzimati korake u ime korisnika.
Ali, to nije sve što se noviteta tiče.
Naime, od sad je omogućeno dijeljenje prilagođenih inačica Geminijevih robota za brbljanje s drugim korisnicima. Gems, kako se te robote naziva, mogu poslužiti za, primjerice, automatizaciju odgovora na e-poštu, pretraživanje zadanih tema, izradu popisa namirnica koje trebate nabaviti...
Možete ih izraditi i sami, čak i ako ne znate kako programirati. Dovoljno je opisati zadatak koji želite da Gemini obavi i odabrati ime. Tako ćete dobiti jednostavnog digitalnog pomoćnika koji može obavljati zadaće umjesto vas. No, napredni korisnici stvorili su prilagođene Gems koji dramatično olakšavaju njihove svakodnevne zadatke.
Ideja je slična vještinama u pregledniku Dia, prečacima u pregledniku Comet tvrtke Perplexity ili prilagođenim GPT-ovima. To znači kako ćete imati pristup naprednijim verzijama, kakve ne možete ili ne znate sami izraditi. Dijeljenje Gemsa bi trebalo biti podjednako jednostavno kao suradnja na dijeljenom dokumentu u aplikacijama Docs ili Sheets. Imat ćete kontrolu nad time tko može pregledavati ili uređivati vaš Gems.
Tako bi ih, recimo, nastavnici i profesori mogli dijeliti s učenicima i studentima, zaposlenici s kolegama i tome slično. Također ih mogu širiti i surađivati na njihovom poboljšanju. U tome mogu sudjelovati i besplatni korisnici Geminija, piše Digital Trends.