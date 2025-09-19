Od sada svi mogu izrađivati i dijeliti Googleove 'dragulje'. Evo zašto je to važno

Gems, kako se te robote naziva, mogu poslužiti za, primjerice, automatizaciju odgovora na e-poštu, pretraživanje zadanih tema, izradu popisa namirnica koje trebate nabaviti...

Google je uveo svoj model umjetne inteligencije Gemini u web preglednik Chrome, gdje će navodno moći prepoznavati kartice i djelovati kao pomoćnik u bočnoj traci koji može poduzimati korake u ime korisnika. Ali, to nije sve što se noviteta tiče.

Naime, od sad je omogućeno dijeljenje prilagođenih inačica Geminijevih robota za brbljanje s drugim korisnicima. Gems, kako se te robote naziva, mogu poslužiti za, primjerice, automatizaciju odgovora na e-poštu, pretraživanje zadanih tema, izradu popisa namirnica koje trebate nabaviti... Možete ih izraditi i sami, čak i ako ne znate kako programirati. Dovoljno je opisati zadatak koji želite da Gemini obavi i odabrati ime. Tako ćete dobiti jednostavnog digitalnog pomoćnika koji može obavljati zadaće umjesto vas. No, napredni korisnici stvorili su prilagođene Gems koji dramatično olakšavaju njihove svakodnevne zadatke.