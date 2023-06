Od najmanjeg do najvećeg: Ovo je apsolutno sve što znamo o nadolazećem iPhoneu 15

I ove godine situacija je slična. Premda o iPhoneu 15 i njegovoj 'rodbini' nećemo ništa službeno čuti sve do rujna, već smo naišli na hrpu glasina o iPhoneu 15, iPhoneu 15 Plus, iPhoneu 15 Pro i iPhoneu 15 Pro Max (koji će se, izgleda, zvati iPhone 15 Ultra).

Kao što to biva u ovo vrijeme svake godine, internet se počinje brzo puniti neslužbenim informacijama o nadolazećim iPhoneima. Toliko, štoviše, da smo prošlih godina imali dosta dobru ideju o tome što nas čeka već nekoliko mjeseci prije nego što je Tim Cook u videu predstavio nove smartfone.

Model iPhone 15 Plus vrlo će vjerojatno kročiti koracima prethodnika te postojati kao veća alternativa iPhoneu 15. Kao što je bio slučaj s iPhoneom 15, neslužbene informacije predlažu da će glavna nadogradnja doći u obliku kamere s 48 MP umjesto 12 MP. Pod poklopcem će također doći poboljšan, makar ne najnoviji A16 Bionic, čip koji se trenutno koristi u iPhoneu 14 Pro i Pro Maxu.

Kamera će također dobiti nadogradnju. Dobit ćemo novi glavni senzor od 48 MP, naslijeđen s iPhonea 14 Pro. On će zamijeniti senzor od 12 MP, koji smo susreli kod prethodnika, a pridružit će mu se drugi ultraširokokutni objektiv od 12 MP i selfi kamerica od 12 MP.

Vjerojatno će iPhone 15 imati isti čipset kao iPhone 14 Pro - A16 Bionic. Premda se ne radi ni o čemu novom, to i dalje ispada kao nadogradnja trenutnog A15 Bionica. Telefon će doći sa 6 GB RAM-a i kapacitetom od 128 GB, 256 GB ili 512 GB, što je isto kao na trenutnom modelu. Specifikacije ekrana neće se mijenjati: imat ćemo 6,1-inčni OLED prikaz s 1179 puta 2556 piksela i osvježenjem od 60 Hz. Znamenit detalj bit će pak uvođenje Dynamic Islanda - zamjene za poznati 'zubić'.

iPhone 15 Pro

Kao i svake godine dosad, iPhone Pro i njegov veliki brat dobit će najveće tehnološke nadogradnje, počevši s novim čipsetom A17 Bionic, a koji je, kažu, 20 posto moćniji od A16. Također se šuška o 8 GB RAM-a kao zamjeni za 6 GB kod iPhonea 14 Pro. Baterija će vjerojatno ostati slična, uz kapacitet od 3200 mAh. Razliku će, kao i svaki put dosad, činiti optimiziraniji procesor, što znači da postoji šansa da će novi model Pro raditi dulje od prošlog.

Telefon će se također puniti drukčije zahvaljujući USB-C portu, koji će zamijeniti Lightning, uz glasine o mogućnosti brzog prijenosa do 40 Gbps. Također bi iPhone 15 prvi put mogao dobiti reverzibilno bežično punjenje, značajku koju Androidi imaju već godinama.

Zapremnina će početi sa 128 GB i ići do 1 TB, a ekran će opet biti 6,1-inčni OLED s 1179 puta 2556 piksela i varijabilnom brzinom osvježenja od 1 do 120 Hz. Kamere će biti više-manje iste. Dobit ćemo glavni senzor od 48 MP, sekundarni senzor od 12 MP i telefoto 3X senzor s trostrukim zumom, dok će prednji panel krasiti selfi kamera od 12 MP. Tim rečeno, nešto se šuška o uvođenju jako kvalitetnog Sonyjevog fotosenzora, no o tome, bar zasad, nema previše dodatnih informacija.

iPhone 15 Ultra / iPhone 15 Pro Max