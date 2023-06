Nešto za iPad, nešto za iPhone: Ovo su najbolje značajke iOS-a 17

Dolaskom iOS-a 17 iPhone prekida podršku za iPhone 8, iPhone 8 Plus i iPhone X. Ako imate iPhone XR ili iPhone XS, softver možete preuzeti bez poteškoća. Ako niste baš sigurni oko toga koji je vaš iPhone, uđite u postavke i pod stavkom General > About pretražite ime modela. Također vodite računa da će dio značajki ostati nedostupan starijim modelima zbog ograničenog hardvera.

Apple je na nedavnom WWDC-u privukao pažnju novim naglavnikom za proširenu stvarnost i novim Macovima, no mnogi zaboravljaju da je velik fokus konferencije oduvijek bio softver. Dobili smo premijerni uvid u iOS 17, iPadOS 17, operativne sustave za iPhone i iPad, kao i njihove brojne funkcije.

Appleov novi sustav je u razvojnoj beti, a javna beta će doći u srpnju. Softver će vjerojatno biti pun bugova te će se često nadograđivati sve do konačne verzije iOS-a 17 i iPad OS-a koje će doći u rujnu nakon premijere novog iPhonea, objašnjava Wired .

Što se AirDropa tiče, on također dobija veliku nadogradnju. Ako netko s vama dijeli sliku visoke rezolucije, nećete više morati dugo stajati u blizini. Ako se odmaknete, prijenos će se nastaviti putem internetske veze. Ova funkcija dolazi kasnije ove godine, što znači da je vjerojatno nećemo dobiti na dan izlaska iOS-a 17.

U Messages dolazi niz malih ali korisnih dodataka. Korisnici će dobiti check in opciju i javiti prijateljima u kojoj su etapi putovanja, a sve će funkcionirati preko enkripcije na obje strane.

Apple u iOS-u 17 stavlja veliki naglasak na naljepnice. One će od sad biti ugrađene u emoji tipkovnicu, što ih čini dostupnijima u aplikacijama trećih strana. Prošlogodišnji iOS 16 donio je mogućnost izrezivanja subjekta iz bilo koje slike koju snimite samo dodirivanjem i držanjem, a sada ih možete pretvoriti u vlastite naljepnice. Ovim naljepnicama možete dodati efekte, pa čak i stvoriti animirane 'Live Stickers' s Live Photos.

Aplikacije u iMessageu više neće biti nagurane iznad tipkovnice, već će biti smještene u podizbornik skriven u ikonici +. Ako u razgovoru dobijete hrpu novih poruka, uvijek možete pritisnuti na posebnu strelicu koja će vas odvesti do prve nove poruke. Ako netko s vama u iMessageu podijeli lokaciju, vidjet ćete razgovor bez potrebe za napuštanjem aplikacije. Ako vam pošalju glasovnu poruku, a ona je na nekom od jezika koje Apple razumije, vidjet ćete transkript.

Telefoni Google Pixel imaju značajku koja ih pretvara u pametni zaslon kada se stave na jedan od Googleovih bežičnih punjača, no Apple ide još dalje sa StandByjem. Značajka omogućuje da se svaki iPhone kada se tijekom punjenja postavi u vodoravni položaj pretvori u korisniji zaslon. Možete postaviti da prikazuje sat, fotografije iz vaše biblioteke ili interaktivne widgete. Ako ga izričito postavite na MagSafe punjač, vaš će iPhone zapamtiti željeni prikaz. Ako imate iPhone 14 Pro s Always on Displayom, ova će značajka uvijek biti uključena, ali ako nije, za aktiviranje ćete morati dodirnuti ekran.

Pobljšana automatska korekcija

Ako vam se baš ne sviđa način na koji Appleov autocorrect radi, niste sami. Nova verzija funkcije koristi novi jezični model koji će bolje moći predvidjeti ono što planirate pisati. Ispravit će širi spektar gramatičkih grešaka te će nuditi prediktivne prijedloge zavisno o tome što pišete. Poboljšanja će također obuhvatiti i glasovnu diktaciju koja će koristiti novi model za prepoznavanje govora te će davati prediktivni tekst zavisno o tome što diktirate.

Što dolazi na iPad?