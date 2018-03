Od Facebooka za krave do robota Rosie: Ovo je priča o osječkom Gideon Brothersu

Oni su predvodnici nove tehnološke generacije u Hrvatskoj iako još nisu napunili ni prvu godinu. Gideon Brothers uskočio je u jureći vlak robotike kako bi se svrstao uz bok svjetskim tvrtkama na tom polju, a mi smo ih posjetili u Osijeku i Zagrebu

Na osnivanje Gideon Brothersa, osječke robotičke firme s podružnicom u Zagrebu, prije manje od godinu dana odlučio se Matija Kopić s ekipom iz bivšeg Farmerona, svjetski poznate aplikacije za menadžment mljekarskih farmi ili, kako su ga mnogi popularno zvali, Facebookom za krave. Napravio je poslovni zaokret i usmjerio se na robote. Priču je zakotrljao uz pomoć Krune Stražanca i Milana Račića.

'Matiju sam poznavao ranije, nekih pet, šest godina. Zajedno smo radili na projektima u njegovu Farmeronu, u kojem sam bio savjetnik. Matijina je ideja bila da se Gideon okrene robotici, a meni se svidjela', kaže za tportal Milan Račić, sada partner u Gideon Brothersima. To je budućnost, željeli mi to ili ne, dodaje on.

Jednostavno rečeno, ovi hrvatski robotičari razvijaju sofisticirani superalat koji će gospodarstvu pomoći da bude uspješnije i dinamičnije. 'Bitno je da se u taj razvoj uključimo što ranije. To je nešto poput interneta '95.', uspoređuje Račić. Gideoni rade na dvije lokacije, u Osijeku i Zagrebu. Za sada ih je ukupno 34. Zadovoljni su onim što su napravili u samo godinu dana i svi obožavaju svoj posao.

'Najstariji sam u firmi, imam 51 godinu i petero djece. Matija je drugi poslije mene po starosti s 32 godine. Svi ostali su između 24 i 32 godine. Mladi ljudi puni znanja, energije i znatiželje. Ujutro obožavam ići na posao. Stvarno je super. Dok u Hrvatskoj vlada neka depresija, kod nas je potpuno drugačije. Htjeli smo dokazati da je ovo moguće', zadovoljan je Račić. Kada razgovaraju sa stranim partnerima, nitko na njih ne gleda svisoka, ali su, priznaje, pozitivno iznenađeni time što takvi timovi uopće postoje u Hrvatskoj. 'U odnosu na Njemačku, Švicarsku, Ameriku, Japan i Kinu, na nižem smo tehnološkom stupnju razvoja. No kada gledate robotiku, umjetnu inteligenciju, to je sve dosta novo. Svi znaju za to i da se tome moraju usmjeriti, ali ne znaju kako. Zato im je zanimljiva ekipa koja dolazi iz Hrvatske i objašnjava kako izgleda budućnost, kako ju možemo stvoriti. Rješavamo im veliki problem jer se boje da će bez toga nestati za pet godina zbog konkurencije', opisuje posao Gideon Brothersa.

Primjena robotike u ekonomiji, govori nam Račić, više je psihologija nego tehnologija. A kako će roboti izgledati, pitamo ga. 'Većina vrlo dosadno, ali će biti funkcionalni. Neće sličiti transformerima iz crtića. Ako primjerice trebate napraviti transport s jednog mjesta na drugo u tvornici, ne treba vam humanoidni robot, nego onaj koji ima mozak i treba nositi stvari. I to je to. Neprirodno je da izgleda kao čovjek, a znamo da je stroj. Važna je psihologija. Kada su rađene studije o tome kako ljudi reagiraju prema robotima, pokazalo se da ih se boje ako su previše humanoidni', odgovara Račić. Upravo u Gideonu hrvatski robotičari dobili su priliku koja im je nedostajala - ostati kod kuće i raditi ono što vole. 'Većina inženjera koja nam je došla ne može vjerovati da je ostala u Hrvatskoj. Mislili su kako će morati otići ili se ovdje baviti nečim drugim. Nisu znali da imaju šansu', dodaje on. Timu njihovih robotičara prije nešto više od mjesec dana priključio se i Zagrepčanin Tomislav Haus. Robotikom se počeo baviti još na zagrebačkom Fakultetu elektrotehnike i računarstva, a tu ljubav koju je razvio duguje svojim profesorima mentorima.

'Oni su mi dali priliku da radim na zanimljivim i izazovnim robotičkim projektima. Dok sam bio student, razvila se ta ljubav prema robotici kao multidisciplinarnoj grani u kojoj se možeš baviti različitim područjima iz matematike, fizike, elektronike i mehatronike', govori za tportal Tomislav Haus, a diplomirao je prije pet godina. U ono vrijeme je bilo neizvjesno, prisjeća se, kao i za ekipu koja se bavila robotikom, hoće li se uopće u Hrvatskoj moći zaposliti. Takvog radnog mjesta nije bilo. Karijeru u robotici, i to u Hrvatskoj, mogli su nastaviti jedino na fakultetu. Ostao je tamo sve donedavno, kada je stigao u Gideon Brothers i 'zagrizao' u ozbiljne robotičke projekte.

'Bavimo se razvojem robotskih tehnologija koje će omogućiti ili omogućavaju robotima autonomno kretanje i izvršavanje misija u nestrukturiranim okruženjima u kojima između ostalog borave ljudi, a mogu se pojavljivati i drugi roboti ili strojevi. Percepcija okoline, okruženja u kojem roboti rade, kontrolirano gibanje u njemu bez ugrožavanja sigurnosti drugih sudionika, neki su od problema kojima se ovdje bavimo', opisuje posao ovaj hrvatski robotičar. Pred njima su dva ključna izazova. Dok je jedan na temelju znanja i iskustva razviti pouzdan proizvod koji će se moći primjenjivati u različitim situacijama i mjestima, drugi je uvjeriti interesne skupine u njegovu primjenu i korištenje. Pitamo Hausa pak kako reagiraju prijatelji i poznanici na ono čime se bavi? 'Svi su više-manje oduševljeni. Misle da je to cool stvar, a robotičar zanimanje budućnosti. Neki misle da se igramo robotima i da nam je posao zabavan. To se događa kada netko dođe i vidi što radimo jer im demonstriramo nešto što se giba. Ali nitko ne misli da smo satima, danima prije toga radili kako bismo došli do onoga što oni vide', sažima Haus, napominjući kako je istraživačka komponentna upravo ono što povezuje znanstveni sektor iz kojega je netom došao u privatni.