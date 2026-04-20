Oceani imaju veću ulogu u klimatskim promjenama nego što su znanstvenici mislili

Svjetski oceani možda igraju veću ulogu u klimatskim promjenama nego što su znanstvenici dosad mislili. Nova studija upozorava na neočekivani izvor globalnog zagrijavanja skriven u plavim dubinama

Studija objavljena u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences otkriva neočekivani izvor globalnog zagrijavanja skriven duboko ispod površine oceana. Istraživači sa Sveučilišta u Rochesteru identificirali su mehanizam koji bi mogao postati aktivniji kako se planet sve više zagrijava. Ističu da bi to moglo dovesti do povratne sprege koja bi mogla intenzivirati klimatske promjene.

Tim istraživača analizirao je globalni skup podataka o prisutnosti kisika i metana u oceanima te pomoću računalnih modela analizirao kontradikciju koja ih je godinama mučila - zašto površinske vode oceana, koje sadrže puno kisika, u atmosferu ispuštaju metan? Rezultati analize pokazali su da se u njima događa specifičan mikrobni proces. Određene bakterije, koje proizvode metan dok razgrađuju organski materijal, rade to samo kad nedostaje fosfata. 'To znači da je nedostatak fosfata primarni kontrolni faktor za proizvodnju metana i emisije na otvorenom oceanu', kaže Thomas Weber, izvanredni profesor na Odjelu za znanosti o Zemlji i okolišu Sveučilišta Rochester. Ovo otkriće mijenja način na koji znanstvenici gledaju na pojavu metana u oceanu. Naime njegova količina u vodama bogatim kisikom mogla bi ukazivati na nedostatak fosfata, a to bi moglo utjecati na intenzitet klimatskih promjena.