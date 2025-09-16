Objavljen poziv inovatorima u zdravstvu da testiraju inovacije uz pomoć centra AI4Health.Cro

Konzorcij projekta AI4Health.Cro uz Institut Ruđer Bošković kao koordinatora, okuplja 15 partnera, od tehnoloških lidera u digitalnom zdravstvu, preko znanstvenih i kliničkih institucija do zdravstvenih i javnih ustanova te poslovnih i investicijskih inkubatora.

Testiranje u realnim kliničkim uvjetima za startupe i inovatore skupo je i često nedostupno, naglašava se u priopćenju IRB-a. Zahvaljujući potpori EU-a, u sklopu programa Digitalna Europa, i nacionalnog programa za sufinanciranje EDIH-a iz NPOO-a, ovaj program je za korisnike besplatan.

Od pokretanja programa Centar AI4Health.Cro već je isporučio više od 90 usluga u sklopu programa testiranja prije ulaganja za gotovo 40 organizacija. Osim malih i srednjih poduzeća, koje čine većinu korisnika, usluge testiranja prije ulaganja koriste i tehnološki startupi, bolnice, udruge, istraživački instituti te drugi dionici zdravstvenog sektora.

Prijava je jednostavna i odvija se u dvije faze. U prvoj se izražava interes preko kratkog online obrasca, a nakon potvrde prihvatljivosti, korisnik ulazi u drugu fazu, a to je izbor konkretne usluge i početak suradnje.

'Usluge uključuju procjenu digitalne zrelosti, verifikaciju koncepta, razvoj digitalnih strategija, pilotiranje rješenja, testiranje uporabljivosti i još niz drugih modula koji su u stvarnom svijetu često skupi, fragmentirani ili jednostavno, nedostupni u domeni digitalnog zdravstva', objašnjava Anja Barešić, koordinatorica projekta AI4Health.Cro i voditeljica Laboratorija za računalnu biologiju i translacijsku medicinu na Institutu Ruđer Bošković.