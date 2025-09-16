novi projekt

Objavljen poziv inovatorima u zdravstvu da testiraju inovacije uz pomoć centra AI4Health.Cro

L. Š. / Hina

16.09.2025 u 11:45

Ilustracija / Laboratorij Instituta Ruđer Bošković, Zagreb
Ilustracija / Laboratorij Instituta Ruđer Bošković, Zagreb Izvor: Licencirane fotografije / Autor: IRB
Bionic
Reading

Europski digitalni inovacijski centar (EDIH) za primjenu umjetne inteligencije za pametno zdravstvo i medicinu (AI4Health.Cro) pozvao je startupe i tehnološke inovatore u zdravstvu da provjere koristi li njihova inovacija liječnicima, pacijentima i zdravstvenom sustavu kroz program testiranja prije ulaganja

Testiranje u realnim kliničkim uvjetima za startupe i inovatore skupo je i često nedostupno, naglašava se u priopćenju IRB-a. Zahvaljujući potpori EU-a, u sklopu programa Digitalna Europa, i nacionalnog programa za sufinanciranje EDIH-a iz NPOO-a, ovaj program je za korisnike besplatan.

Konzorcij projekta AI4Health.Cro uz Institut Ruđer Bošković kao koordinatora, okuplja 15 partnera, od tehnoloških lidera u digitalnom zdravstvu, preko znanstvenih i kliničkih institucija do zdravstvenih i javnih ustanova te poslovnih i investicijskih inkubatora.

vezane vijesti

Od pokretanja programa Centar AI4Health.Cro već je isporučio više od 90 usluga u sklopu programa testiranja prije ulaganja za gotovo 40 organizacija. Osim malih i srednjih poduzeća, koje čine većinu korisnika, usluge testiranja prije ulaganja koriste i tehnološki startupi, bolnice, udruge, istraživački instituti te drugi dionici zdravstvenog sektora.

Prijava je jednostavna i odvija se u dvije faze. U prvoj se izražava interes preko kratkog online obrasca, a nakon potvrde prihvatljivosti, korisnik ulazi u drugu fazu, a to je izbor konkretne usluge i početak suradnje.

'Usluge uključuju procjenu digitalne zrelosti, verifikaciju koncepta, razvoj digitalnih strategija, pilotiranje rješenja, testiranje uporabljivosti i još niz drugih modula koji su u stvarnom svijetu često skupi, fragmentirani ili jednostavno, nedostupni u domeni digitalnog zdravstva', objašnjava Anja Barešić, koordinatorica projekta AI4Health.Cro i voditeljica Laboratorija za računalnu biologiju i translacijsku medicinu na Institutu Ruđer Bošković.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
LAKA META

LAKA META

Svjetska brodarska flota sve teže odolijeva digitalnim bandama: 'Nasukaju tanker bez problema!'
ZANIMLJIV UVID

ZANIMLJIV UVID

Tko koristi ChatGPT i što ga ljudi najčešće pitaju? OpenAI objavio rezultate velikog istraživanja
NIZ APLIKACIJA I ALATA

NIZ APLIKACIJA I ALATA

Apple izbacio veliku softversku nadogradnju: Evo što sve donosi iOS 26

najpopularnije

Još vijesti