Američki div će upumpati milijardu dolara u Nokiju

Nokia planira koristiti Nvidijinu tehnologiju u mobilnim baznim stanicama, objasnio je šef američkog diva Jensen Huang.

Nvidia bi se pak mogla osloniti na Nokijine mrežne tehnologije u sustavima za podatkovne centre. Američki div osigurat će ulaganjem 2,9-postotni vlasnički udio u Nokiji.

Nvidia danas igra ključnu ulogu u uzletu sektora baziranog na umjetnoj inteligenciji zahvaljujući čipovima za grafičke kartice (GPU) koji jamče potrebnu računalnu snagu za 'obuku' softvera.