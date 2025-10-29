investicijski val nvidije

Američki div će upumpati milijardu dolara u Nokiju

I.V./Hina

29.10.2025 u 15:38

Ilustracija/Nvidia
Ilustracija/Nvidia Izvor: EPA / Autor: HANNIBAL HANSCHKE
Bionic
Reading

Američki proizvođač čipova Nvidia objavio je da će uložiti milijardu dolara u finskog proizvođača telekomunikacijske opreme Nokiju, naznačivši interes za planove o umrežavanju podatkovnih centara

Nokia planira koristiti Nvidijinu tehnologiju u mobilnim baznim stanicama, objasnio je šef američkog diva Jensen Huang.

Nvidia bi se pak mogla osloniti na Nokijine mrežne tehnologije u sustavima za podatkovne centre. Američki div osigurat će ulaganjem 2,9-postotni vlasnički udio u Nokiji.

Nvidia danas igra ključnu ulogu u uzletu sektora baziranog na umjetnoj inteligenciji zahvaljujući čipovima za grafičke kartice (GPU) koji jamče potrebnu računalnu snagu za 'obuku' softvera.

vezane vijesti

Vodeći programeri umjetne inteligencije, poput OpenAI-ja, Googlea i vlasnice Facebooka Mete, troše na Nvidijine sustave čipova milijarde dolara, a poziciju tvrtke učvršćuju i sporazumi o suradnji s kompanijama u drugim sektorima.

Finska kompanija namjerava pak prihodom ubrzati razvoj mrežne tehnologije za umjetnu inteligenciju.

Nokia je svojedobno bila ime u prvom redu u sektoru proizvodnje mobilnih telefona, ali unatrag nekoliko godina okrenula se proizvodnji opreme za mobilne mreže.

U novije vrijeme fokus im je na mrežnoj tehnologiji za podatkovne centre.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
DOVRŠENO RESTRUKTURIRANJE

DOVRŠENO RESTRUKTURIRANJE

OpenAI više nije neprofitna organizacija, otvoren put prema prikupljanju novca
GROK VS. WIKI

GROK VS. WIKI

Suosnivač Wikipedije opleo po Muskovoj Grokipediji: 'Neće stvoriti ništa korisno'
DUBOKI REZ

DUBOKI REZ

Amazon otpušta 14.000 ljudi, otkazi bi se mogli nastaviti i u 2026.

najpopularnije

Još vijesti