U Hrvatskoj potvrđen slučaj gube!

U Hrvatskoj je potvrđen jedan izolirani slučaj gube. Pacijent sa simptomima ove bolesti pojavio se u splitskoj epidemiologiji prije desetak dana
'O tome se nije ništa pričalo i pisalo, zato što je otkriven. Čovjek se liječi, njegovi bliski kontakti su dobili terapiju, postekspozijsku, oni čak nisu ni zaraženi. Daje se profilaksa i prate se, i stvar je pod kontrolom', potvrdio je za RTL Danas voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a Bernard Kaić.
Iz Ministarstva zdravstva navode da je riječ o stranom radniku iz Nepala. Već dvije godine živi u Hrvatskoj s obitelji.
Guba je kronična zarazna bolest koju uzrokuje bakterija. Uglavnom se prenosi kašljanjem ili kihanjem i potreban je dugotrajan kontakt sa zaraženim.
Epidemiolog Kaić kaže da se guba 'očituje kožnim promjenama, oštećenjima živaca, tako da ljudi gube osjet, osjećaju slabost. Ali slično kao i tuberkuloza koja je također kronična bolest isto tako se može izliječiti - to traje dugo, šest do 12 mjeseci s više vrsta lijekova ali se može izliječiti. Nije to neki veliki bauk'.
U Rumunjskoj su jučer potvrđeni prvi slučajevi gube nakon 44 godine, i to kod dvije strane radnice - maserke iz Indonezije. Djevojka se zarazila kada je posjetila obitelj na Baliju i mjesec dana provela sa zaraženom majkom, a onda je zarazila i sestru. Čim je bolest potvrđena, rumunjski ministar zdravstva odmah se obratio javnosti.