U Hrvatskoj potvrđen slučaj gube!

'O tome se nije ništa pričalo i pisalo, zato što je otkriven. Čovjek se liječi, njegovi bliski kontakti su dobili terapiju, postekspozijsku, oni čak nisu ni zaraženi. Daje se profilaksa i prate se, i stvar je pod kontrolom', potvrdio je za RTL Danas voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a Bernard Kaić.

Iz Ministarstva zdravstva navode da je riječ o stranom radniku iz Nepala. Već dvije godine živi u Hrvatskoj s obitelji.

Guba je kronična zarazna bolest koju uzrokuje bakterija. Uglavnom se prenosi kašljanjem ili kihanjem i potreban je dugotrajan kontakt sa zaraženim.