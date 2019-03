Novi poslovi u IT sektoru, pogledajte što se nudi

U suradnji s portalom MojPosao, donosimo tjedni pregled ponude poslova

Zahvaljujući svom profesionalnom i poslovno orijentiranom tržišnom pristupu te znanju i stručnosti svojih stručnjaka, tvrtka S&T Hrvatska među vodećim je IT integratorima u Hrvatskoj. Zbog kontinuiranog širenja poslovanja i novih projekata, traže novog DWH/BI razvojnog inženjera (m/ž). Pored predlaganja, dizajna, implementacije i testiranja specifičnih aplikativnih rješenja u području poslovne inteligencije, posao uključuje i poslove održavanja sustava postojećih korisnika kao i vođenje projektne dokumentacije. Prijave primaju do 27.ožujka.

Tvrtka Atos Convergence Creators sastavni je dio Atos Grupe - globalnog lidera u području digitalne transformacije, a na tržištu rada se pozicionirala kao globalni ponuđač inovativnih ICT proizvoda, rješenja i servisa. Zbog povećanja opsega posla Global Delivery Centra traže diplomirane inženjere elektrotehnike, računarstva, telekomunikacija, informatike ili matematike za radno mjesto Sistem integrator (m/ž) u Zagrebu. Na njihov oglas možete se javiti sve do 5.travnja. U globalno priznatoj i cijenjenoj kompaniji iz sektora prodaje sustava za poslovnu podršku, tvrtki ZIRA, vjeruju da posao mora biti uzrok ljudske sreće i razlog zbog kojeg s osmijehom napuštamo naš dom ujutro. Ako se slažete s tom mišlju, možda ste vi idealan kandidat za njihov tim i to na poziciji Software Developer (m/ž). Traže osobu koja će marljivo ispunjavati zadatke kao što su dizajniranje, razvoj i prilagodba modula na temelju funkcionalnih i sistemskih zahtjeva te sudjelovanje u procesu testiranja proizvoda. Natječaj ostaje otvoren do 10.travnja.