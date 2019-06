Novi iOS donijet će dugo iščekivanu značajku

Najnoviji mobilni operativni sustav iz Applea ima ugrađenu funkciju koja bi mogla produljiti životni vijek baterije iPhonea

Nadolazeći iOS 13 dolazi sa zanimljivom značajkom koja će bateriju vašeg iPhonea spasiti od postupnog smanjenja kapaciteta. Njezino ime je 'optimized battery charging' (optimizirano punjenje baterije) i cilj joj je spriječiti vaš telefon od punjenja do 100% i predugog ostanka na tom postotku.

Podsjetimo, baterije brže stare kada su pod pritiskom ili ostaju predugo na 100 posto kapaciteta. Punjenje preko noći je jedan jako dobar primjer ovoga. Značajka, kao i iOS 13 stižu na sve iPhoneove od iPhonea 6S do danas. Kako funkcija radi? Kada uključite punjač u telefon, on će se napuniti do 80 posto.