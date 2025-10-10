OLDEN ERA

Novi Heroes of Might and Magic možda kasne, no tu je besplatni demo

Damir Rukavina

10.10.2025 u 11:47

Izvor: Screenshot / Autor: Unfrozen
Dugo iščekivana igra na poteze susrela se s još jednom odgodom, no s druge strane - možete developerima pomoći razviti igru isprobavši potpuno novi demo

Ljubitelji klasičnih strategija na poteze morat će se još malo strpjeti. Heroes of Might and Magic: Olden Era, najavljena 2024. godine kao duhovni nasljednik legendarne franšize, odgođena je za 2026. godinu, objavili su razvojni studio Unfrozen i izdavač Hooded Horse.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Unfrozen

Ovo je druga odgoda za igru koja je prvotno trebala izaći u drugom tromjesečju 2025., da bi u lipnju te godine bila pomaknuta na kasniji termin 'kako bi dobila pažnju koju zaslužuje'. No ni taj plan nije bio dovoljan - tim je sada poručio da im treba više vremena za dodatna testiranja, poboljšanje korisničkog sučelja i redizajn pojedinih jedinica.

Unatoč odgodi, igrači ipak mogu isprobati što ih čeka. Na Steamu je sada dostupan besplatan demo, koji uključuje uvodni tutorijal i tri različita načina igre za jednog igrača. U demo verziji moguće je igrati s četiri frakcije od ukupno šest planiranih za ranu verziju igre, a nema vremenskog ograničenja, što znači da ga možete igrati koliko god želite.

Razvojni tim pozvao je igrače da podijele dojmove i prijedloge putem službenog Unfrozen Discord kanala. 'Vaše recenzije i povratne informacije pomažu nam da prepoznamo što funkcionira, što ne, i gdje možemo poboljšati iskustvo za izlazak u ranom pristupu', poručili su developeri.

