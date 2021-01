Nove prilike u IT-ju: Traje potraga za backend programerima, arhitektima softvera, konzultantima na projektu…

U suradnji s portalom MojPosao donosimo vam tjedni pregled zanimljivih oglasa za pozicije u brzorastućoj IT industriji. Birajte svojeg favorita i javite im se već danas

Ako si otvoren za nove izazove i nadaš se prilici u tvrtki koja će ti omogućiti da svoje talente i mogućnosti iskažeš u punom sjaju, kompanija Emovis tehnologije je savršeno mjesto za tebe! Jedan od vodećih svjetskih pružatelja rješenja u području naplate cestarina svom stručnom timu želi pridodati Senior Software Developera (m/ž). Rad na izazovnim projektima, brojne prilike za učenje i stručno usavršavanje te konkurentna plaća samo su dio njihove ponude. Kako bi čuo ostatak, javi im se do 9. veljače.

Freshcells systems engineering GmbH je softverska agencija sa sjedištem u Düsseldorfu čiji dinamičan tim broji više od 70 zaposlenika. Tvrtka je uvijek u potrazi za najnovijim softverskim trendovima i rješenjima… i kvalitetnim kolegama! Trenutno zapošljavaju na pozicijama Senior Software Architect (m/ž), Fullstack Developer (m/ž) i Frontend Designer (m/ž). Ako smatraš da svijet treba gledati 'van okvira', voliš slaviti uspjehe (kako vlastite, tako i tuđe) i želiš raditi u okruženju koje pruža ravnotežu između privatnog i poslovnog dijela života, javi im se do 19. veljače.

Tvrtka Advance IT iz Zagreba nudi širok raspon usluga u području naprednih informatičkih tehnologija i zapošljava Konzultanta na projektu (m/ž). Prednost pri zapošljavanju imaju kandidati s iskustvom u vođenju projekata, koji dobro poznaju farmaceutsku industriju i regulatorne zahtjeve. Ukoliko želiš raditi u izuzetno poticajnoj radnoj okolini koja prepoznaje značenje i ulogu zaposlenika, javi im se do 1. veljače i postani dio Advance IT tima!