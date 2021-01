Mali smartfoni sve su popularniji: Vraća li Sony ikonički Xperia Compact?

Sony, sudeći prema insajderima, priprema mali smartfon kojim će konkurirati najmanjem iPhoneu 12. Ljubitelji glazbe razveselit će prisutnost 3.5-milimetarskog ulaza za slušalice

Trenutno se ne zna za koji se procesor Sony odlučio, no kompanija tvrdi da na kućištu 'ima mjesta' za dvostruku kameru (od kojih jedna ima osjetljivost od 13 MP), kao i selfi kamericu od 8 MP smještenu u 'zubić'. Za kraj, smartfon dolazi sa 3.5 milimetarskim ulazom za slušalice. Što se biometrije tiče, uređaj kao i velik broj Sonyjevih Androida, ima senzor smješten u tipki za paljenje.

Vrijeme izlaska novog uređaja još nije poznato, no pretpostavlja se da je planirano za veljaču. Pitanje je, doduše, hoće li minijaturna Xperia pronaći svoje tržište - iPhone 12 mini je, prema istraživanju Research Partnersa, zastupao tek 8 posto sveukupne prodaje iPhonea u listopadu i studenom.

Možda se to promijenilo do danas, no jedna stvar je sigurna - Sony očigledno cilja vrlo nišnu publiku.