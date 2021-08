Novi poslovi u IT-ju: pogledajte što se nudi ovog tjedna

U suradnji s portalom MojPosao donosimo vam tjedni pregled najatratktivnijih oglasa za radna mjesta u IT sektoru

Scheer GmbH prati kupce u Njemačkoj i inozemstvu na putu digitalne transformacije - od razvoja novih poslovnih modela do optimizacije i implementacije poslovnih procesa do rada njihove IT infrastrukture. Pridruži im se na tom putovanju u ulozi Service Desk Agenta (m/ž). Zainteresirani kandidati moraju vrlo dobro poznavati engleski i njemački jezik, imati razvijene analitičke vještine i biti timski igrači. Tvrtka zauzvrat nudi jasan plan razvoja karijere, postepeno uvođenje u posao uz mentora i konkurentnu plaću. Na oglas se možeš prijaviti do 13. kolovoza.



U A1 Hrvatska svaki se dan bave inovacijama i traže nove kolege koji će im u tome pomoći. Dođi u tim u kojem je komunikacija otvorena, a atmosfera opuštena, u kojem imaš sve alate (laptop + sve razvojne licence potrebne jednom developeru), znanje i mentorstvo, odnosno okruženje koje prirodno potiče inovativnost. Sve što trebaš učiniti kako bi postao dijelom njihova tima jest prijaviti se na oglas za radno mjesto Integration Developer (m/ž) čim prije. Preciznije, do 11. kolovoza.



AA Euro Group, specijalizirana tvrtka za zapošljavanje, zapošljava na poziciji Full stack / Backend Developer (m/ž). Bit ćeš dio dinamičnog tima koji razvija interaktivnu 3D web aplikaciju, a tvrtka novim kolegama nudi rad na daljinu, priliku za rad s vještim timom profesionalaca, plaću u rasponu od 300 do 400 eura dnevno te ugovor na godinu dana. Poželjno je iskustvo u radu u agilnim okruženjima, a svoj životopis im možeš poslati do 20. kolovoza.