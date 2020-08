Nova studija tvrdi: Smartfon bi vam mogao reći jeste li pijani

Rezultati preliminarnog istraživanja pokazuju kako je moguće koristiti pametne telefone za otkrivanje promjena u načinu kretanja uslijed pretjeranog konzumiranja alkohola

U približno 90 posto slučajeva Suffoletto i njegov tim uspjeli su otkriti promjene u kretanju nakon što bi ispitanik unio u organizam više alkohola no što je zakonski dozvoljeno za vožnju.

Drugim riječima, smartfon s odgovarajućom aplikacijom mogao bi otkriti jesmo li popili časicu previše za sigurnu vožnju i upozoriti nas na to.

Suffoletto inače radi kao liječnik u hitnoj pomoći. Tijekom studija izgubio je bliskog prijatelja u prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovala osoba pod utjecajem alkohola, a i na poslu se nagledao gadnih posljedica vožnje u pijanom stanju.

Stoga je posvetio zadnjih deset godina testiranju digitalnih tehnologija koje bi mogle pomoći u prevenciji ozljeda i smrtnih slučajeva vezanih uz pretjerano konzumiranje alkohola.

Rezultati istraživanja, objavljeni u časopisu Journal of Studies on Alcohol and Drugs, tek su na razini potvrde koncepta. No, mogu poslužiti kao temelj za daljnja istraživanja.

Idući korak bit će testovi tijekom kojih će dragovoljci nositi smartfone u džepovima i rukama, piše CNN.