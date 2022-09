Nevjerojatno je koliko smeća ima među sadržajem za djecu na YouTubeu. Može li se to počistiti?

Nedugo nakon što su djeca počela dolaziti na YouTube na toj se platformi počeo pojavljivati i prilično uvrnut, pa i potencijalno štetan sadržaj. Trebalo je proći dosta vremena prije no što se reagiralo

Ali onda se pojavio web i brzo počeo preuzimati ulogu koju je do tada u životu obitelji - pa tako i djece - imala televizija. Naročito je to došlo do izražaja usponom pametnih telefona i tableta, uređaja koje je lako ponijeti sa sobom praktično bilo kamo i dati ih djeci kako bi se roditelji, recimo, mogli u miru posvetiti vožnji ili radu kod kuće.

No to se događalo bez ugrađenih barem kakvih-takvih mjera zaštite, na kakve smo navikli s televizijom.

Nedostatak kvalitetnog sadržaja bio je glavni razlog za to što YouTube za djecu nije zaživio ni nakon što ga je preuzeo Google. Osim toga, vjerovalo se da glavninu publike YouTubea čine tinejdžeri kojima je televizija dosadila. Ako netko mlađi surfa YouTubeom, pretpostavljalo se da to čini uz nadzor odrasle osobe.

Naime, kad utipkate 'Frozen Elsa' ili nešto slično u YouTubeovu tražilicu, to će vas dovesti do sadržaja kakve nude DisneyCollectorBR i drugi poput nje. Slično je i s videima u kojima se raspakiravaju igračke.

Zloraba algoritma

Većina takvih kanala je anonimna i YouTubeovi algoritmi nisu naročito uspješni kad ih treba razlikovati od doista edukativnih sadržaja, a nerijetko se u istom paketu za prikaz nađu s promidžbom za, primjerice, novi horor blockbuster.

Tijekom 2015. godine svjetlo dana napokon je ugledao YouTube Kids. Ideja je bila preusmjeriti djecu na tu aplikaciju, ali umjesto toga sadržaji za djecu na glavnom kanalu postali su još uvrnutiji.

Primjerice, kanal Webs & Tiaras prikazivao je videozapise s glumcima u jeftinim kostimima kako izvode zaplete bez dijaloga, obično romantične priče sa Spider-Manom i Elsom iz filma 'Frozen' u glavnim ulogama. Pri čemu bi Elsa imala, naprimjer, kokošje noge.

I taj se kanal oslanjao na YouTubeov algoritam, potragu za popularnim junakinjama i junacima te manjak izvornog službenog sadržaja za djecu.

Njihov su uspjeh mnogi imitirali, nadopunjujući formulu drugim uspješnim žanrovima, kao što su psine i izazovi. Rezultati su bili neporecivi.

U jednom trenutku svi Disneyjevi promotivni materijali na YouTubeu imali su oko milijardu pregleda mjesečno. Amaterski uradci s Elsom skupili su ih 13 milijardi.

Situacija se otela kontroli

Potom su se počeli pojavljivati videozapisi s malom djecom koja prkose roditeljima, prežderavaju se, povraćaju i izvode razne vratolomije. Uslijedili su sadržaji poput Mickeyja Mousea kako se igra izmetom, Minnie Mouse biva krvavo raščerečena i tome slično.

Situacija se, dakle, počela otimati kontroli. Tijekom ljeta 2017. tim u YouTubeu počeo je proučavati problematične sadržaje za djecu. Čak i okorjele među njima iznenadilo je što se sve može naći.

Postalo je jasno da se ne mogu osloniti samo na roditelje i YouTube Kids. Tako su nastale nove smjernice za moderatore i algoritmi osmišljeni kako bi našli sadržaje u suprotnosti s njima.

Počelo se tražiti načine na koje brže uklanjati nepoćudan sadržaj i bolje komunicirati s tvorcima sadržaja. Prvi na popisu za odstrel bili su sadržaji na rubu fetiša i pornografije. Ipak, bio je to razmjerno spor proces.

YouTube se u to vrijeme tek oporavljao od bojkota oglašivača, do kojeg je došlo zato što su oglasi bili prikazivani uz ekstremističke sadržaje poput neonacističkih i terorističkih. Nagle promjene mogle bi uplašiti tvorce sadržaja i oglašivače, strahovali su u YouTubeu.

Velika čistka

Prekretnicu je donio članak 'Something Is Wrong on the Internet' Jamesa Bridlea, u kojem je razotkrio kako nepoćudni sadržaji dolaze do djece, uz zlorabu YouTubeovog algoritma.

Sve do tada čak ni pojedini Googleovi zaposlenici nisu znali kakvog sve smeća ima na YouTubeu. Sad to više nitko nije mogao poreći.

Nakon što je javno prozvan YouTube je uklonio više od 270 korisničkih računa, među kojima je bio i Toy Freaks. Do 2020. godine situacija se popravila.

Ipak, američka regulatorna agencija Federal Trade Commission oglobila je YouTube 2019. godine zbog kršenja zaštite privatnosti djece. Nakon toga više nisu smjeli prikazivati ciljane oglase uz videozapise namijenjene djeci mlađoj od 13 godina.

Uslijedila je pandemija koronavirusa, uzročnika bolesti COVID-19. Iako je učinak isprva bio negativan, s vremenom je gledanost porasla, kako su klinci bili prisiljeni provoditi dane u karanteni kod kuće. Do kraja 2020. pola od deset najgledanijih kanala bili su oni namijenjeni djeci predškolske dobi.

Regulativa i pritisak javnosti također su prisilili YouTube na obraćanje više pozornosti na kvalitetu sadržaja. Uz algoritam, sad ih pregledavaju i ljudi, a pokrenut je fond za poticanje stvaranja kvalitetnih sadržaja.