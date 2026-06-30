Android 17 stigao na Pixel: Evo pregleda najboljih novih funkcija

Android 17 je konačno počeo stizati korisnicima, zajedno s nizom funkcija usmjerenih na produktivnost, preklopne uređaje te naravno - poboljšanu sigurnost. Nadogradnja je već dostupna za podržane Pixel uređaje, dok će se na kompatibilnim Samsung pametnim telefonima i uređajima drugih proizvođača pojavljivati tijekom sljedećih nekoliko tjedana.

Plutajući prozori za lakši multitasking

Jedna od najvećih novosti je značajka Bubbles, koja omogućuje pretvaranje aplikacije u plutajući prozor.

Dugim pritiskom na ikonu aplikacije korisnici mogu otvoriti prozor promjenjive veličine koji se može slobodno pomicati po zaslonu. Takvi prozori ostaju iznad drugih aplikacija, što olakšava istodobno korištenje više sadržaja, primjerice gledanje videozapisa uz dopisivanje ili pregledavanje interneta. Google ovu funkciju posebno ističe za uređaje s većim zaslonima ili preklopne pametne telefone.

Novi način igranja na preklopnim telefonima

Android 17 donosi i optimizacije za mobilno igranje na uređajima sa savitljivim zaslonima. Na kompatibilnim modelima moguće je koristiti novi raspored u kojem se igra prikazuje na gornjoj polovici zaslona, dok se virtualne kontrole premještaju na donji dio uređaja. Time se oslobađa prikaz igre od tipki koje inače prekrivaju dio sadržaja na ekranu.

Takvo rješenje namijenjeno je ponajprije uređajima poput Samsungove serije Galaxy Z Fold.

Snimanje reakcija za društvene mreže

Nova verzija Androida pojednostavljuje i stvaranje sadržaja za društvene mreže. Korisnici mogu snimiti vlastitu reakciju selfie kamerom te je u nekoliko koraka prikazati preko fotografije ili videosadržaja koji komentiraju. Google navodi kako je cilj olakšati izradu sadržaja bez potrebe za dodatnim aplikacijama za montažu.

Roditeljski nadzor dostupan na više uređaja

Google je proširio dostupnost unaprijeđenih roditeljskih kontrola koje su prethodno bile ograničene na Pixel uređaje. Roditelji sada mogu ograničiti preuzimanje aplikacija iz trgovine Google Play, postaviti vrijeme automatskog zaključavanja uređaja tijekom noći te odrediti dnevna ograničenja korištenja zaslona.

Riječ je o funkcijama koje pomažu u upravljanju korištenjem uređaja kod djece i mlađih korisnika.

Veća zaštita izgubljenog telefona

Jedna od važnijih sigurnosnih novosti je značajka Mark as Lost. Ako korisnik izgubi telefon, moći će ga daljinski zaključati putem usluge Find Hub.

Nakon aktivacije zaštite uređaj se više ne može otključati samo PIN-om, već zahtijeva biometrijsku autentifikaciju poput otiska prsta ili prepoznavanja lica, čime se dodatno otežava pristup osobnim podacima čak i ako netko sazna PIN, piše Mashable.