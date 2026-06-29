WhatsApp uvodi jednu od najvećih promjena dosad: Korisnici su je godinama tražili

Nova značajka postupno će postati dostupna za oko tri milijarde korisnika tijekom sljedećih mjeseci. Rezervacija korisničkih imena počinje već ovog tjedna , no neće biti obavezna. Korisnici će svoje ime moći u svakom trenutku promijeniti ili izbrisati.

WhatsApp uvodi jednu od najvećih promjena od svog pokretanja. Korisnici će uskoro moći komunicirati bez otkrivanja broja mobitela , a umjesto telefonskih brojeva koristit će jedinstvena korisnička imena , objavio je BBC .

Za povezivanje će biti dovoljno korisničko ime

Nakon što nova funkcija bude u potpunosti uvedena, za dopisivanje s drugom osobom više neće biti potrebno znati njezin broj telefona. Bit će dovoljno unijeti korisničko ime, koje će moći sadržavati najviše 35 znakova.

Iz Mete ističu da će profili poznatih osoba i političara imati dodatnu zaštitu kako bi se spriječilo lažno predstavljanje i krađa identiteta.

Tvrtka navodi da je riječ o odgovoru na dugogodišnje zahtjeve korisnika koji ne žele dijeliti svoje brojeve telefona, posebno u velikim grupnim razgovorima. Sličnu mogućnost još je 2024. godine uveo konkurentski Signal.

Stručnjaci upozoravaju da privatnost nije riješena

Unatoč novoj opciji, dio stručnjaka smatra da promjena neće bitno unaprijediti zaštitu privatnosti.

'To je dobra opcija, ali WhatsApp općenito ne štiti privatnost. Prikuplja golemu količinu metapodataka u marketinške svrhe, a Meta po tome ima uvjerljivo najlošiji rezultat', upozorila je profesorica sa Sveučilišta Oxford Carissa Véliz.

Iako su poruke na WhatsAppu zaštićene enkripcijom pa tvrtka ne može čitati njihov sadržaj, Meta i dalje prikuplja podatke o tome s kim korisnici komuniciraju i kada to čine. Ti se podaci koriste za personalizaciju oglasa i druge poslovne svrhe.

Broj telefona i dalje ostaje obavezan

Nakon uvođenja korisničkih imena telefonski broj više neće biti javno vidljiv na profilu niti će postojati javni imenik korisnika. Ipak, broj mobitela i dalje će biti potreban prilikom otvaranja WhatsApp računa.

Minimalna dob za korištenje aplikacije ostaje 13 godina. Istodobno je potvrđeno da aplikacije za razmjenu poruka neće biti obuhvaćene najavljenom britanskom zabranom korištenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina.

Velika promjena dolazi i u vodstvu tvrtke. Nakon sedam godina na čelu WhatsAppa, Will Cathcart napušta funkciju, a na njegovo mjesto dolazi Kunal Shah.