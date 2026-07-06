Počelo najveće snimanje svemira u povijesti. Projekt vodi profesor iz Rijeke

Nakon dva desetljeća razvoja i izgradnje, u Opservatoriju Vera C. Rubin u Čileu počelo je najveće astronomsko snimanje svih vremena - desetogodišnje pregledno snimanje neba u projektu Legacy Survey of Space and Time (LSST), a voditelj projekta je riječki profesor Željko Ivezić

Riječ je o jednom od najvećih međunarodnih znanstvenih istraživanja koje će promijeniti način na koji se promatra i razumije svemir, istaknuli su s Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci. Opservatorij će iz Čilea, s planinskog vrha Cerro Pachón, tijekom deset godina sustavno i kontinuirano snimati cijelo južno nebo svakih nekoliko noći, stvarajući najdetaljniji i najopsežniji pregled svemira i svemirskih fenomena u povijesti čovječanstva, ultraširoku i iznimno detaljnu astronomsku sliku. Nakon završetka projekta nastat će najveća astronomska baza podataka, koja će sadržavati oko 40 milijarda svemirskih objekata te će biti dostupna znanstvenicima diljem svijeta, ali i široj javnosti, izvijestili su s riječkog Fakulteta za fiziku.

Voditelj projekta Željko Ivezić, naslovni profesor na Fakultetu za fiziku Sveučilišta u Rijeci i član HAZU-a istaknuo je da je odluka o službenom početku istraživanja donesena tek nakon završetka opsežne optimizacije sustava i detaljne provjere tehničke spremnosti, rada sustava za obradu podataka i znanstvene validacije. Među ključnim kriterijima bili su kvaliteta snimaka, učinkovitost promatranja, pouzdanost rada sustava te preciznost kalibracije, kazao je. Opservatorij Vera C. Rubin opremljen je najvećom digitalnom kamerom ikada izrađenom, rezolucije 3200 megapiksela, a jedinstvena konstrukcija teleskopa objedinjuje golemu sposobnost prikupljanja svjetlosti, iznimno brzo pomicanje teleskopa po nebu i jako široko vidno polje. Kamera će snimati novu sliku neba približno svakih 40 sekundi, prikupljajući oko 10 terabajta podataka svake noći i generirajući na dan do sedam milijuna upozorenja o promjenama na noćnom nebu. Kako su istaknuli s riječkog Fakulteta za fiziku, opservatorij doslovno 'oživljava svemir' otkrivajući bogatstvo astronomskih pojava, pulsirajuće i promjenjive zvijezde, eksplozije supernova, aktivne galaksije, sudare neutronskih zvijezda, tragove razvoja galaksija, prirode tamne tvari i tamne energije, nove asteroide i komete ali i posve nove fenomene.