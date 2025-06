Nova karijera u IT-ju: Izdvojili smo nekoliko zanimljivih oglasa za posao

E.ON Digital Dialog jedna je od vodećih tvrtki u području energetskih mreža i inovativnih energetskih rješenja. Trenutno zapošljava Python developera (m/ž/d) za rad u odjelu za proizvode i kalkulacije. U ovoj ulozi imat ćeš ključnu odgovornost kao IT podrška u osiguravanju stabilnih i učinkovitih end-to-end procesa i sustava. Nude ti fleksibilno radno vrijeme i 24 dana godišnjeg odmora, dodatno zdravstveno osiguranje, godišnji sistematski pregled, mogućnost rada od kuće te Multisport karticu. Prijave su otvorene do 24. srpnja.

M3 - CONNECT, tvrtka specijalizirana za WiFi tehnologiju, traži Full-Stack developera (m/ž/d). Tvoja uloga uključuje razvoj modernih web-aplikacija koristeći aktualne tehnologije i frameworke. Poslodavac nudi dinamično radno okruženje s otvorenom komunikacijom, mogućnost rada od kuće do dva dana tjedno, trideset dana godišnjeg odmora uz dodatne slobodne dane, kao i opciju dugotrajnog dopusta. Prijave su otvorene do 20. srpnja.

NEOGOV Croatia, podružnica američke tvrtke NEOGOV, vodećeg pružatelja HR softverskih rješenja za javni sektor u SAD-u, zapošljava Software Engineera (.NET/Angular) (m/ž). Traži se osoba koja će raditi na razvoju i održavanju funkcionalnosti, kako na serverskoj strani tako i na klijentskoj strani. Radno okruženje usmjereno je na ravnotežu privatnog i poslovnog života, uz 25 dana godišnjeg odmora i mogućnost rada potpuno na daljinu, iz ureda u Zagrebu ili Splitu ili iz bilo kojeg dijela Hrvatske. Zaposlenici imaju privatno zdravstveno osiguranje, financiranu teretanu, dnevne obroke (i za one koji rade od kuće). Prijave traju do 13. srpnja.

NavBiz je relativno mlada hrvatska tvrtka, no čini ju tim iskusnih stručnjaka u razvoju poslovnih rješenja. Zapošljavaju Programera za Microsoft Business Central / Navision (m/ž) koji će sudjelovati u prepoznavanju i dokumentiranju potreba korisnika. Poslodavac ti nudi dodatno stručno usavršavanje, plaćeno dodatno zdravstveno osiguranje, božićnicu, bonuse za uspješan rad te plaću u rasponu od 1.800 do 2.500 eura, ovisno o iskustvu i rezultatima. Prijave se primaju do 24. srpnja.

STRABAG BRVZ, kao dio STRABAG Grupe, pruža sve komercijalne i IT usluge unutar grupacije te trenutno zapošljava na poziciji Software Developer za centralni ERP sustav (m/ž/x). Tvoja odgovornost bit će razvoj i unaprjeđenje ERP aplikacija unutar različitih modula sustava. Poslodavac nudi atraktivne mogućnosti za daljnje obrazovanje kroz stručno usavršavanje i mentorstvo, kao i ravnotežu između privatnog i poslovnog života. Prijavi se najkasnije do 9. srpnja.