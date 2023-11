Nothing Phone 2 prvi je Android s podrškom za iMessage, no postoji kvaka

Google je pokušao nekoliko različitih stvari kako bi uvjerio Apple da otvori platformu, uključujući obraćanje Europskoj komisiji za regulatorne olakšice. Za većinu korisnika Androida to znači da su malo toga mogli osobno učiniti u vezi sa situacijom. Do sada.

Nothing je najavio Nothing Chats , aplikaciju za razmjenu poruka koja podržava i RCS i iMessage. Nothing Chats se temelji na Sunbirdu , platformi za objedinjenu razmjenu poruka koja je dostupna u zatvorenoj beta verziji od kraja prošle godine.

Dakle, u čemu je caka?

'Na platformi nema spremljenih podataka, tako da korisnici ne moraju brinuti o svojoj privatnosti', rekao je Pei za Inverse. Međutim, postoje neke brige. Sunbird, kao i Beeper, koristi zaobilazno rješenje koje Apple službeno ne podržava, a za koje tvrtka gotovo sigurno tvrdi da dovodi korisnike u opasnost. Sunbirdov 'patentirani' postupak za dovođenje iMessagea u Android uključuj poslužitelje na Mac mini računalima koji poruke korisnika usmjeravaju prema Appleu.

Prije nego što netko može pristupiti iMessageu na Nothing Chatovima, prvo se mora prijaviti na svoj Apple ID-jem putem Sunbirdove platforme. Nothing tvrdi da je iMessage sadržaj poslan putem Chatova šifriran te da 'Sunbird ni u jednom trenutku ne može pristupiti vašim porukama ili Apple ID-ju.' Osim toga, Nothing naglašava da će pokretanje izbrisati korisničke podatke vezane uz Apple ID nakon dva tjedna neaktivnosti. Ipak, ako odlučite koristiti Nothing Chats za pristup iMessageu, zapravo predajete ključeve svog Apple ID-ja tvrtki koja nije Apple.

Kad su ga pitali hoće li Apple poduzeti mjere protiv Nothinga i Sunbirda zbog ovog manevra, Pei je Marquesu Brownleeju rekao da 'tehnološki div vjerojatno neće učiniti ništa'.

U drugom intervjuu za The Washington Post, Pei je rekao da je Nothing prodao 'oko šesteroznamenkasti' broj uređaja Phone 2 u Sjevernoj Americi, Britaniji i Europi. Drugim riječima, kompanija je mala riba u velikom ribnjaku. Što je još važnije, Apple se nalazi u regulatornom okruženju u kojem bi pokušaj gašenja platforme koja otvara iMessage privukao pozornost regulatora u Europskoj uniji i šire.

Nothing Chats bit će dostupan za preuzimanje iz Trgovine Play počevši od 17. studenog. Za sada je za pristup platformi potreban Nothing Phone 2, s regionalnom dostupnošću ograničenom na SAD, Kanadu, UK, EU i drugim europskim zemljama, uključujući Norvešku i Švicarsku.