Evo što se dogodi kad razvoj smartfona prepustite zajednici

Proizvođač pametnih telefona Nothing ponudio je zajednici svojih korisnika mogućnost sudjelovanja u izradi dizajna novog modela. Tako smo dobili mobitel koji svijetli u mraku.

Ovisno o tome gdje ste, možete se registrirati za kupnju svog primjerka modela Nothing Phone (2a) Plus Community Edition, ali to ne jamči kako ćete ga doista moći nabaviti. Bit će ih dostupno samo 1.000 i neće ići u prodaju u Sjevernoj Americi, Tajvanu i Koreji.