Ovaj put službeno: Novi Nothing Phone dolazi u srpnju

Nakon nekoliko mjeseci provedenih uz više ili manje suptilne najave, Nothing je napokon odlučio službeno objaviti datum predstavljanja Phonea 2. Najnoviji uređaj premijerno će biti prikazan 11. srpnja u 17 sati u sklopu prijenosa uživo. Jedino što se da zaključiti je da će prepoznatljivi svjetlosni simboli biti drukčiji od onih na Phoneu 1.

Izvor: Promo fotografije / Autor: Nothing

Phone 2 je važniij za kompaniju od Phonea 1, prije svega jer je riječ o prvom Nothingu koji dolazi u SAD. Do sad ste morali sudjelovati u ograničenom beta programu kako biste uopće dobili priliku za kupnju uvoznog primjerka. Čak i da vam je sve pošlo za rukom, mrežna pokrivenost novog uređaja bila je ograničena, no novi bi uređaj to trebao ispraviti.