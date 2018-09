Nokia će početkom listopada predstaviti tajnoviti novi smartfon

Velike su šanse da bismo mogli vidjeti Nokiju 7.1 Plus, no postoji šansa da nam predstave onaj neobični telefon sa hrpom objektiva. Kako god okrenuli, morat ćemo se strpiti do 3. listopada

HMD Global je ovog četvrtka službeno poslala pozivnice za svečani događaj koji će se održati 4. listopada u Londonu. U pozivnici piše da kompanija priprema dobrodošlicu za 'novog člana obitelji smartfona Nokia'.

O čemu se radi? Prema ovoj pozivnici lako je zaključiti da ćemo vidjeti novi telefon, no pitanje je koji? Možda je riječ o Nokiji 7.1 o kojoj se šuška već tjednima ili onaj neobični telefon sa pet ugrađenih kamera?

Žestoka konkurencija Jedna stvar je sigurna: Nokia je samo jedna od kompanija koja će ove jeseni prestaviti tehno novitete. Rame uz rame stoje joj Google, Samsung, Microsoft, LG, pa čak i Razer - i svi svoja predstavljanja planiraju održati u vremenskom razmaku manjem od sedam dana.