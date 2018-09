Pripremite se: Stiže nam peto izdanje natjecanja Idea Knockout!

Dvadeset timova s tehnološkim idejama odmjerit će snage u znanju, originalnosti i poduzetničkom talentu boreći se za glavnu nagradu: put na sajam CES 2019 u Las Vegasu

Ukupno 20 timova s tehnološkim idejama borit će se za glavnu nagradu: putovanje za dva pripadnika tima u Las Vegas i izlagački štand na najvećem svjetskom sajmu novih tehnologija Consumer Electronics Show koji će biti održan u Las Vegasu od 8. do 11. siječnja 2019.

Ove godine nastupaju Baggizmo, Beyond Seen Screen, EayzOil, Energy Shift, Equinox Vision, Foodin, GewdGame, Global Reservations, HelloShape, Holofiction, Look@, Luxheal, Mundus tim, Orqa FPV, RoboArenas, Sunbee, Sunward, Top Digital Agancy, Vision Sport Software Solutions i Winestem.

Na prošlogodišnjem natjecanju pobjedu je odnio MAKERbuino, prije dvije godine STEMI, prije tri godine Streaming Solutions, a prije četiri godine DivIT s projektom Mash.me.

Sa sva četiri startupa Hrvatski Telekom, koji je partner ovog natjecanja, surađivao je na različitim projektima, a pobjednicima i najboljim sudionicima ovogodišnjeg natjecanja nudi priliku za razvoj putem svojih programa.

Svečanost proglašenja pobjednika bit će održana isti dan kad i natjecanje, u 17 sati. Puni raspored događanja objavljen je na www.ideaknockout.com.