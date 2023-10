Uoči 'Halloweena': Izdvojili smo odlične horor videoigre koje vrijedi zaigrati

Za razliku od dosadašnjih pregleda najboljih horor igara na tržištu, ove smo se godine odlučili za one koje su razvili indie proizvođači te koje nude zbilja neobična iskustva.

Estetski podsjeća na Sierrine grafičke avanture s kraja osamdesetih, naglašujući jezovitu atmosferu grotesknim rotoskopiranim animacijama. Riječ je o igri koja manjkom vizualne čistoće potiče uzbudljivu atmosferu i neugodnu imerziju. Ako je 'Egzorcist' ikad trebao postati videoigrom, Faith bi bio jako dobar kandidat za to.

Faith: The Unholy Trinity je pikselasta horor igra koju je razvio Airdorf Games, a objavio voljeni indie tim New Blood Interactive (izdavači igara Dusk i Amid Evil). Zadire duboko u kutiju alata za PC igre iz 1980-ih, a ujedno ubacuje nekoliko novih trikova koji ne ruše estetiku stare škole. Igrači preuzimaju ulogu oca Johna Warda, mladog svećenika koji je godinu dana prije pomogao nadređenom u neuspješnom egzorcizmu, kada je ubijeno troje ljudi.

Slay The Princess

Slay The Princess djelo je Black Tabby Gamesa, autora atmosferične horor avanture Scarlet Hollow. Vaš zadatak je, kao što naslov nalaže, ubiti princezu okovanu u podrumu izolirane kuće. Hoćete li to napraviti samo zato što vam je igra to rekla? Ili je princeza puno opasnija nego što se na prvi pogled čini?

Ovo je konverzacijski horor RPG s izvrsno odglumljenim glasovima i pametno pisanim dijalozima. Igra ima velik broj završetaka koji se mijenjaju ovisno o vašim akcijama, a sve je zaokruženo izvrsno stiliziranom grafikom, domišljatim konceptom i vrlo upečatljivim glavnim antagonistom.

GTFO