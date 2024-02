25 godina Silent Hilla: Povijest jedne od najboljih horor igara svih vremena

Serijal Silent Hill već desetljećima ima kultni status među ljubiteljima videoigara. Njegov stil, okruženja i atmosfera inspirirali su stotine igara te utemeljili standarde koji i danas plijene pažnju. Serijal je u rukama Konamija od prvog izašlog nastavka 1999. prošao kroz turbulentnu povijest, postigavši vrhunac s drugim nastavkom i završivši u dugotrajnoj potrazi za identitetom.

Katarza je kulminirala dolaskom nastavka na kojem je radio ni manje ni više nego kreator Metal Gear Solida Hideo Kojima, no on je, na razočaranje fanova oduševljenih demonstracijom PT, ugašen.

Tišina oko prikladno nazvanog Silent Hilla prekinuta je tijekom prvog ovogodišnjeg State of Playa, tijekom kojeg je Konami kratkom novom igrom Silent Hill: The Short Message vratio kakvu-takvu nadu u budućnost. Što je Silent Hill dovelo do ovoga, tko ga je stvorio i koliko odzvanja pop kulturom? Početak priče, kao i zlatno doba franšize, započinje Team Silentom, tvorcima Silent Hilla, konkurenta Resident Evilu koji je izašao na prvom PlayStationu.

Počeci Silent Hilla

Prvi Silent Hill objavljen je 22. veljače 1999. godine. Radilo se, dakle, o pokušaju Konamija da dosegne uspjeh Capcomove popularne igre Resident Evil. Zahvaljujući inovativnom dizajnu uspostavio je niz trajnih obilježja serijala stavivši 'običnu osobu' na mjesto glavnog lika - za razliku od Resident Evila, čiji su protagonisti redovito elitni agenti ili članovi specijalne policije.

Harry Mason, protagonist, na početku igre nakon prometne nesreće u automobilu budi se na periferiji grada Silent Hill. Njegove sedmogodišnje kćeri nema nigdje, a on se zaputi u grad ne bi li je pronašao.