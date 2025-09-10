Raspoloženje njemačkih startupova na najnižoj razini od 2020.

'Slično kao i u prvoj godini pandemije, nova poduzeća trpe negativne posljedice neizvjesnosti i opreza tržišta', napominju u udruzi. Gotovo polovina anketiranih startupova tek je zadovoljna aktualnim poslovanjem, njih 15 posto smatra da je loše, a 35 posto da je dobro.

Indeks poslovne klime među startupovima pao je za čak 7,3 boda, na 31,7 bodova, najnižu razinu od koronakrize u 2020. godini, pokazao je Start-up Monitor . Udruga startupova izračunava vrijednost indeksa na temelju ankete koju su proveli od lipnja do kolovoza, obuhvativši 1.846 tvrtki.

Više od polovine njih očekuje ipak poboljšanje u idućih šest mjeseci. Unatoč gospodarskoj neizvjesnosti, povjerenje u inovacijski kapacitet i dugoročne izglede za rast i dalje je snažno, ustvrdila je predsjednica udruge Verena Pausder. Među ključnim izazovima poduzeća izdvajaju stagnaciju gospodarske aktivnosti i smanjenu potrošnju etabliranih tvrtki na inovacije.

Startupovi danas tek neznatno lakše dolaze do ulaganja, ali Njemačka u tom pogledu zaostaje za globalnom konkurencijom, uz prosječnu godišnju vrijednost ulaganja prema baznoj 2023. godini od 0,16 posto BDP-a. u SAD-u iznosila su u prosjeku 0,61 posto BDP-a godišnje, u Britaniji 0,48 posto, a u Francuskoj 0,23 posto.

Njemačka je ipak do početka rujna dobila tri nova 'jednoroga', novoosnovana poduzeća čija je vrijednost procijenjena na više od milijardu dolara, i sada ima 31, dijelom i zahvaljujući umjetnoj inteligenciji. U 2019. godini bilo je samo 11.