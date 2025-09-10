OD COVIDA

Raspoloženje njemačkih startupova na najnižoj razini od 2020.

L. Š. / Hina

10.09.2025 u 13:35

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Profimedia / Autor: Panther Media, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Raspoloženje među njemačkim startupovima spustilo se ove godine na najnižu razinu od početka pandemije covid-19, pokazalo je u srijedu najnovije istraživanje

Indeks poslovne klime među startupovima pao je za čak 7,3 boda, na 31,7 bodova, najnižu razinu od koronakrize u 2020. godini, pokazao je Start-up Monitor. Udruga startupova izračunava vrijednost indeksa na temelju ankete koju su proveli od lipnja do kolovoza, obuhvativši 1.846 tvrtki.

'Slično kao i u prvoj godini pandemije, nova poduzeća trpe negativne posljedice neizvjesnosti i opreza tržišta', napominju u udruzi. Gotovo polovina anketiranih startupova tek je zadovoljna aktualnim poslovanjem, njih 15 posto smatra da je loše, a 35 posto da je dobro.

vezane vijesti

Više od polovine njih očekuje ipak poboljšanje u idućih šest mjeseci. Unatoč gospodarskoj neizvjesnosti, povjerenje u inovacijski kapacitet i dugoročne izglede za rast i dalje je snažno, ustvrdila je predsjednica udruge Verena Pausder. Među ključnim izazovima poduzeća izdvajaju stagnaciju gospodarske aktivnosti i smanjenu potrošnju etabliranih tvrtki na inovacije.

Startupovi danas tek neznatno lakše dolaze do ulaganja, ali Njemačka u tom pogledu zaostaje za globalnom konkurencijom, uz prosječnu godišnju vrijednost ulaganja prema baznoj 2023. godini od 0,16 posto BDP-a. u SAD-u iznosila su u prosjeku 0,61 posto BDP-a godišnje, u Britaniji 0,48 posto, a u Francuskoj 0,23 posto.

Njemačka je ipak do početka rujna dobila tri nova 'jednoroga', novoosnovana poduzeća čija je vrijednost procijenjena na više od milijardu dolara, i sada ima 31, dijelom i zahvaljujući umjetnoj inteligenciji. U 2019. godini bilo je samo 11.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
potraga za životom

potraga za životom

Veliko otkriće NASA-e u marsijanskoj 'dolini Neretve': 'Ovo je najuvjerljiviji uzorak dosad'
POLITIČKI PRITISAK?

POLITIČKI PRITISAK?

Novi AI model 'navija' za Trumpa: Je li se šef Applea baš toliko uplašio?
SVAŠTA IZMIŠLJA

SVAŠTA IZMIŠLJA

Zašto AI često halucinira i daje netočne odgovore? OpenAI vjeruje da ima odgovor

najpopularnije

Još vijesti