Nije ego: Elon Musk objasnio zašto je auto lansirao u svemir

Multimilijunaš i tehno vizionar u nedavnom je razgovoru objasnio svoje motive iza svemirskih putovanja i lasniranja automobila u svemir, te najvažnije od svega - što taj potez znači za sve nas

Teslin Roadster u svemiru je definitivno cool i zabavan, no pitanje je zašto bi itko takvo što odlučio napraviti. Elon Musk je bogat čovjek koji je lansiranje automobila u svemir mogao napraviti iz čiste objesti. Uostalom, on je u svemir lansirao automobil koji proizvodi u pogonima Tesle.

Njegov odgovor bio je prilično neočekivan: 'Smisao života nikako ne smije biti rješavanje jednog problema nakon drugog' rekao je te nastavio 'Postoje stvari koje vas mogu inspirirati, koje vas čine sretnima zbog toga što ste se svakog jutra probudili i zbog čega ste dio čovječanstva. Upravo to su razlozi zbog kojih smo se na to učinili. Mi smo to učinili zbog vas.'

Drugim riječima, osnovni cilj bio je privući oko javnosti. 'Zbilja želimo da se javnost zainteresira te da bude očarana malom šansom da će se nešto novo dogoditi u polju svemirskih putovanja, odnosno pomakom granica onoga što nazivamo putovanjem svemirom.' rekao je Musk tijekom govora pred publikom tijekom medijsko-tehnološkog događaja SXSW. 'Naš cilj je ispirirati vas i motivirati da ponovno povjerujete, poput ljudi tijekom ere Apolla, da je stvarno sve moguće'.

Dosta je čekanja

'Cijelo vrijeme se pitam zašto ne napredujemo prema slanju ljudi na Mars, zašto nemamo bazu na Mjesecu i gdje su svemirski hoteli koje smo gledali u 'Odiseji u svemiru 2001.' odgovorio je Musk te nastavio 'Jako me razočarala činjenica da se iz godine u godinu zbilja ništa ne događa. Pogledao bi web stranicu NASA-e i pitao se zašto nigdje ne piše kada ćemo krenuti prema Marsu?'

Nuklearni rat ili rat protiv umjetne inteligencije?

Muskov plan je omogućiti nastanak međuplanetarnog života zbog bojazni da će Treći svjetski rat i dolazak napredne umjetne inteligencije moći, slučajno ili namjerno, izbrisati svo čovječanstvo.

'Mislim da je opasnost koju predstavlja umjetna inteligencija puno veća od opasnosti koju predstavljaju nuklearne glave' rekao je Musk. 'Nitko ne želi dopustiti da po cijelom svijetu dopustimo da izgrađuju nuklearne projektile - to bi bilo suludo. Vjerujte mi, umjetna inteligencija je puno opasnija od prosječne nuklearne bombe'.