Musk o životu na Marsu: Jedino tako ćemo spasiti čovječanstvo

Već iduće godine, ostvari li se vizija osebujnog poduzetnika, mogli bismo vidjeti prve ljude na Marsu. Elon Musk smatra kako je naseljavanje ovog planeta nužno, budući da bi novi nemiri mogli ugroziti opstanak ljudi na Zemlji

Musk je istaknuo da već postoje ljudi koji žele ići prvi. Mnogi smatraju da će ovaj program prednost dati bogatijima, no Musk, koji je ideju iznio na South by Southwest festivalu u gradu Austin u Texasu, kaže kako je to zabluda i kako će onima koji odu biti puno teže nego ljudima koji ostanu na Zemlji.

Kao razlog za pokretanje ovog projekta navodi prisutnost nuklearnog uništavanja, a ne odbacuje ni mogućnost većih nemira koji bi mogli prerasti u treći svjetski rat. Ovo bi moglo biti rješenje za opstanak ljudske vrste, smatra.