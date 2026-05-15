Aleksandar Vučić na mala vrata ulazi na hrvatsko medijsko tržište?

Kompanija United Group planira prodati svoj medijski biznis luksemburškom fondu 'European Future Media Investments' (EFMI), iza kojeg stoji portugalska investicijska grupa Alpac Capital. Prema finalnoj verziji ugovora, koji još nije potpisan, fond bi uzeo više televizija i medija u regiji, uključujući N1, Novu S te medije u Crnoj Gori, Sloveniji i Bosni i Hercegovini
Kako piše raskrinkavanje.rs, za medije u ovim državama fond bi trebao platiti 30 milijuna eura. Prodaja obuhvaća kompaniju Adria News, vlasnika regionalne mreže medija N1 i Nova, kao i više povezanih tvrtki u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji i Crnoj Gori. Kao službeni kupac navodi se EFMI iz Luksemburga, ali detalji iz ugovora, uključujući adrese za obavijesti i imena ključnih aktera, upućuju na Alpac Capital. Kao kontakt osobe kupca navedeni su Pedro Vargas David i Afonso Guerra.
Pedro Vargas David poznat je kao direktor Alpac Capitala, kompanije koja je 2022. godine kupila većinski udio u paneuropskom kanalu Euronews. Njegovo ime povezivalo se s Viktorom Orbanom. Istraživanje portala Direkt36, u suradnji s Le Mondeom i portugalskim Expresom, pokazalo je da je kupnja Euronewsa djelomično financirana mađarskim državnim kapitalom i kompanijama povezanim s propagandnom mrežom Viktora Orbana.
Dokumenti navode da je 45 milijuna eura osigurao mađarski državni investicijski fond Széchenyi Funds, dok je dodatno financiranje stiglo preko kompanije New Land Media, čiji je vlasnik Đula Balaši. Njegove tvrtke godinama dobivaju državne poslove u Mađarskoj. U internim dokumentima navodi se da je jedan od ciljeva investicije bio 'ublažavanje ljevičarske pristranosti' u medijima.
Mađarska policija pokrenula istragu
Mađarska policija nedavno je pokrenula istragu protiv više kompanija povezanih s bivšom vlašću Viktora Orbana. Među njima je i poslovna mreža Đule Balašija, koji je surađivao s fondom Alpac tijekom preuzimanja Euronewsa.
U poslu kupnje medijskog dijela United Groupa sudjeluje i mađarska pravna tvrtka Moore Legal Kovács, koja je među pravnim savjetnicima EFMI-ja.
Medij navodi i da Euronews Srbija nije vlasnički povezan s europskom medijskom kućom Euronews, iako koristi njezin naziv i vizualni identitet. Riječ je o franšiznom aranžmanu kojim je pravo na korištenje brenda dano kompaniji Arena Channels Group, koja posluje u okviru državnog Telekoma Srbija. Euronews Srbija počeo je emitirati program u svibnju 2021. godine. To je zanimljivo budući da je prošlog kolovoza objavljena snimka razgovora tada tek postavljenog generalnog direktora United Groupa Stana Millera i direktora Telekoma Srbije Vladimira Lučića, u kojem se govori o smjeni dugogodišnje čelnice United Media grupe Aleksandre Subotić. Na snimci Lučić tvrdi da inicijativa za njenu smjenu dolazi 'od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića'.
Detalji finalne verzije ugovora otvaraju pitanja o reorganizaciji medijskog sustava prije završetka prodaje. Prema dokumentu, United Group mora provesti opsežnu reorganizaciju i pod okrilje Adria Newsa objediniti više medija i tvrtki iz regije. U taj sustav ulaze N1 televizije u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, Adria News Production iz Slovenije, Dan Graf kao izdavač lista Danas, televizija i portal Vijesti iz Crne Gore s 51 posto udjela, Nova M iz Crne Gore, kao i United Media Digital, u okviru kojeg posluju portal Nova.rs, novine Nova i tjednik Radar u Srbiji.
Ugovor također predviđa da tvrtka 'United Media Production d.o.o.' neće biti dio prodaje, ali da će imovina i zaposlenici koji rade na produkciji kanala Nova S biti prebačeni u tvrtku 'N1 Televizija d.o.o.', koja prelazi u vlasništvo novog kupca. Time bi Alpac Capital, kroz istu tvrtku, kontrolirao i N1 i produkciju Nove S.