Aleksandar Vučić na mala vrata ulazi na hrvatsko medijsko tržište?

Kako piše raskrinkavanje.rs, za medije u ovim državama fond bi trebao platiti 30 milijuna eura. Prodaja obuhvaća kompaniju Adria News, vlasnika regionalne mreže medija N1 i Nova, kao i više povezanih tvrtki u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji i Crnoj Gori. Kao službeni kupac navodi se EFMI iz Luksemburga, ali detalji iz ugovora, uključujući adrese za obavijesti i imena ključnih aktera, upućuju na Alpac Capital. Kao kontakt osobe kupca navedeni su Pedro Vargas David i Afonso Guerra.

Pedro Vargas David poznat je kao direktor Alpac Capitala, kompanije koja je 2022. godine kupila većinski udio u paneuropskom kanalu Euronews. Njegovo ime povezivalo se s Viktorom Orbanom. Istraživanje portala Direkt36, u suradnji s Le Mondeom i portugalskim Expresom, pokazalo je da je kupnja Euronewsa djelomično financirana mađarskim državnim kapitalom i kompanijama povezanim s propagandnom mrežom Viktora Orbana.

Dokumenti navode da je 45 milijuna eura osigurao mađarski državni investicijski fond Széchenyi Funds, dok je dodatno financiranje stiglo preko kompanije New Land Media, čiji je vlasnik Đula Balaši. Njegove tvrtke godinama dobivaju državne poslove u Mađarskoj. U internim dokumentima navodi se da je jedan od ciljeva investicije bio 'ublažavanje ljevičarske pristranosti' u medijima.