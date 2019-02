Ni ovog tjedna ne nedostaje poslova u IT sektoru! Uhvatite priliku i javite se

Pregled otvorenih IT pozicija donosimo u suradnji s portalom MojPosao

Tvrtka Innovez razvija platforme za trgovanje energijom, napredne analitičke sustave kao i softvere za financije i upravljanje rizicima te pružaju podršku širokom rasponu klijenata. Trenutno zapošljavaju osobu na poziciji Computer Science Graduate, a oglas je aktivan do 20. veljače.

Raiffeisen banka zapošljava dva IT poslovna analitičara koji će upravljati procesom IT promjena te komunikacijom između poslovnih sektora i IT razvojnih timova. Sudjeluju u svim fazama implementacija poslovnih proizvoda i servisa. Idealni kandidati imaju više od tri godine iskustva u IT-u, poznaju agilne metodologije i imaju iskustvo upravljanja projektima. Detalje pogledajte u oglasu koji je aktivan do 26. veljače.