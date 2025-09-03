Neki novi trendovi: Hoće li 2026. biti prijelomna godina za preklopne mobitele

Preklopni telefoni nisu novost – na tržištu su već godinama Google, Samsung i Honor nude takve mobitele na tržištu, a 2024. godine procjenjivalo se da će sklopivi telefoni imati 11 posto udjela na tržištu vrhunskih Android uređaja. No, najava dugo čekanog Appleova primjerka u 2026. mogao bi promijeniti pravila igre i značajno ubrzati njihovo širenje u Europi. Analitičari očekuju da će do 2028. činiti oko 10 posto premium tržišta pametnih telefona u Europi

Preklopni telefoni zasad su rezervirani za premium segment. 'Premium' znači uređaje skuplje od 800 eura, no većina najboljih preklopnih modela košta najmanje 1.300 eura. Prema podacima Counterpointa, u 2024. preklopni telefoni činili su dva posto ukupne prodaje pametnih telefona u Europi, a prodaja im je porasla 37 posto u odnosu na prethodnu godinu. Najpopularniji oblik preklopnog uređaja je tzv. book type – poput Samsung Galaxy Folda ili Honor Magic V5. Njihova prodaja u 2024. skočila je 60 poso na godišnjoj razini, ali i dalje čine tek jedan posto ukupnog tržišta, prenosi Euronews.

Appleov ulazak mijenja tržište Apple priprema svoj prvi preklopni iPhone, iako detalji još nisu poznati. Analitičari očekuju da će upravo 2026. biti prekretnica. 'Vjerujemo da će Appleov ulazak dodatno ubrzati usvajanje preklopnih uređaja', rekao je Adam Cao, predsjednik Honora za zapadnu Europu. 'Sljedeće godine preklopni telefoni postat će najpoželjniji oblik uređaja', dodao je Daniel Hernandez Ortega iz Telekoma. Honor ne strahuje od konkurencije: 'Nismo zabrinuti zbog velikih brendova. Ako Apple potakne tržište i privuče nove korisnike, svi ćemo imati koristi', ističe Cao.