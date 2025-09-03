Spanov Centar kibernetičke sigurnosti postao Ustanova za obrazovanje odraslih

U Spanovom centru kroz programe i simulacije stvarnih kibernetičkih napada polaznici stječu praktična i teorijska znanja kako prepoznati, analizirati i efikasno odgovoriti na kibernetičke prijetnje, a predavači su većinom iz Spana koji su u dugogodišnjim radom na projektima za domaće i strane korisnike stekli iskustva i znanja iz tog područja.

Najavivši da njihov Centar postaje Ustanova za obrazovanje odraslih , na susretu s novinarima iz Spana su istaknuli da tržište rada zbog stalnog porasta kibernetičkih prijetnji sve više traži takve stručnjake. To potvrđuje i istraživanje svjetske organizacije za stručnjake kibernetičke sigurnosti ISC2, prema kojem se u svijetu samo u 2024. tražilo oko 4,8 milijuna takvih stručnjaka.

Span, jedna od vodećih domaćih IT tvrtki koja posluje gotovo u cijelom svijetu, i čije su dionice izlistane na Zagrebačkoj burzi, osnovao je Centar za kibernetičku sigurnost prije tri godine s ciljem educiranja polaznika o kibernetičkoj sigurnosti i jačanja njihove konkurentnosti na tržištu rada.

Jedan od njih je i ravnatelj Spanovog Centra kibernetičke sigurnosti Marinko Žagar, koji je objasnio da su taj Centar odlučili postaviti i kao Ustanovu za obrazovanje odraslih jer obrazovni kapaciteti u Hrvatskoj ne mogu pratiti rastuće potrebe za takvim stručnjacima.

'Svi koji žele graditi svoju karijeru u ovom zanimanju sadašnjosti i budućnosti, u Centru će od stručnjaka iz realnog sektora dobiti znanja i praktična iskustva kako bi što prije mogli početi ili nastaviti svoju karijeru u tom području", naglasio je Žagar.

Do sada, u tri godine od osnivanja, u Centru je educirano više od 2500 polaznika iz 200 raznih organizacija, s time da se obrazovni programi stalno 'osvježavaju' kako bi odgovorili na konkretne potrebe organizacija i pojedinaca i bili primjenjivi u praksi.

Trenutno se polaznicima Centra odnosno Ustanove za obrazovanje nude dvije tzv. mikro kvalifikacije - analitičar kibernetičke sigurnosti i cloud security stručnjak, koje su i dio formalnih kvalifikacija Nacionalnog okvira kvalifikacija i upisuju se u e-radnu knjižicu, a moguće ih je ostvariti i uz sufinanciranje putem HZZ vaučera i otvoreni su za sve zaposlene i nezaposlene osobe starije od 15 godina.

O trendovima u području kibernetičke sigurnosti stručnjaci iz Spana istaknuli su da je u 68 posto slučajeva takvih napada ključni faktor ljudski, najčešće u slučajevima poput 'phishinga', gdje se događa pogreška, nepažnja ili sl., a s obzirom na jaču upotrebu umjetne inteligencije (AI) ti napadi postaju i brži, jer AI obrađuje golemu količinu podataka u kratkom vremenu. I zbog toga je važnost edukacije sve veća i zapravo postaje i ključna vrijednost za poslovanje, zaključili su.