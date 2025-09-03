Kontroverze na izboru za Miss Engleske: Djevojke zamijenjene vlastitim AI avatarima

Natjecanje za Miss Engleske uvelo je izborni krug s umjetnom inteligencijom. To je otvorilo brojna pitanja koja nisu vezana samo uz ljepotice koje će paradirati pistom

Izbor za Miss Engleske kontroverzan je i u najboljim vremenima, ne samo zbog sada zabranjenog kruga u kupaćim kostimima. Svake godine modeli koji dođu do polufinala moraju odabrati kategorije u kojima će se natjecati kako bi osigurali mjesto u finalu. Izbor uključuje krug Bare Face, gdje se natjecateljice ocjenjuju po izgledu bez šminke, i Talent, u kojem pokazuju posebnu vještinu. Prašinu je sad podigao novi krug umjetne inteligencije, u kojem natjecateljice moraju dobiti što više narudžbi za verziju sebe generiranu umjetnom inteligencijom. Samo su se tri od 32 polufinalistice natjecanja odlučile su prijaviti. Mnoge nisu sigurne bi li im to pomoglo ili odmoglo u šansama za osvajanje mjesta u finalu.

Virtualna bitka za ugovore Kao dio prvog kruga umjetne inteligencije, svaki će model surađivati ​​s tvrtkom kako bi stvorio svoj virtualni, umjetnom inteligencijom generirani avatar. Oni će zatim biti predstavljeni brendovima i agencijama. Model čiji avatar osigura najviše komercijalnih ugovora proći će u završni krug natjecanja. Pojedine sudionice vjeruju kako će im to pomoći u karijeri. Drugi ne dijele taj optimizam jer smatraju kako se time briše pravu osobu u korist digitalne. Postavljaju i pitanje tko će plaćati žive modele, ako su dostupni digitalni? Pogođeni bi mogli biti i drugi kreativci i radnici u inudstriji, od šminkanja i frizura do opreme i rasvjete, koji nisu potrebni za digitalna izdanja misica. Polufinalistice ove godine mogli su se natjecati u onoliko od devet izbornih krugova koliko su željele. U početku je pet natjecateljica odabralo krug s umjetnom inteligencijom, ali su se dvije povukle. Jedna je navodno odustala nakon što su ju prijatelji i obitelj upozorili na opasnosti umjetne inteligencije. Druga se prebacila na rad s dobrotvornim organizacijama. Krug s umjetnom inteligencijom uveden je kako bi odražavao digitalni svijet, izgradio digitalnu pismenost natjecateljica i ponudio poduzetničke mogućnosti, kažu u organizaciji natjecanja.