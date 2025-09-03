Kontroverze na izboru za Miss Engleske: Djevojke zamijenjene vlastitim AI avatarima

Natjecanje za Miss Engleske uvelo je izborni krug s umjetnom inteligencijom. To je otvorilo brojna pitanja koja nisu vezana samo uz ljepotice koje će paradirati pistom
Izbor za Miss Engleske kontroverzan je i u najboljim vremenima, ne samo zbog sada zabranjenog kruga u kupaćim kostimima. Svake godine modeli koji dođu do polufinala moraju odabrati kategorije u kojima će se natjecati kako bi osigurali mjesto u finalu.
Izbor uključuje krug Bare Face, gdje se natjecateljice ocjenjuju po izgledu bez šminke, i Talent, u kojem pokazuju posebnu vještinu. Prašinu je sad podigao novi krug umjetne inteligencije, u kojem natjecateljice moraju dobiti što više narudžbi za verziju sebe generiranu umjetnom inteligencijom.
Samo su se tri od 32 polufinalistice natjecanja odlučile su prijaviti. Mnoge nisu sigurne bi li im to pomoglo ili odmoglo u šansama za osvajanje mjesta u finalu.
Virtualna bitka za ugovore
Kao dio prvog kruga umjetne inteligencije, svaki će model surađivati s tvrtkom kako bi stvorio svoj virtualni, umjetnom inteligencijom generirani avatar. Oni će zatim biti predstavljeni brendovima i agencijama.
Model čiji avatar osigura najviše komercijalnih ugovora proći će u završni krug natjecanja. Pojedine sudionice vjeruju kako će im to pomoći u karijeri. Drugi ne dijele taj optimizam jer smatraju kako se time briše pravu osobu u korist digitalne. Postavljaju i pitanje tko će plaćati žive modele, ako su dostupni digitalni?
Pogođeni bi mogli biti i drugi kreativci i radnici u inudstriji, od šminkanja i frizura do opreme i rasvjete, koji nisu potrebni za digitalna izdanja misica. Polufinalistice ove godine mogli su se natjecati u onoliko od devet izbornih krugova koliko su željele.
U početku je pet natjecateljica odabralo krug s umjetnom inteligencijom, ali su se dvije povukle. Jedna je navodno odustala nakon što su ju prijatelji i obitelj upozorili na opasnosti umjetne inteligencije. Druga se prebacila na rad s dobrotvornim organizacijama.
Krug s umjetnom inteligencijom uveden je kako bi odražavao digitalni svijet, izgradio digitalnu pismenost natjecateljica i ponudio poduzetničke mogućnosti, kažu u organizaciji natjecanja.
Sati rada na pripremi avatara
Jedna od sudionica natjecanja satima je radila s tvrtkom MirrorMe kako bi stvorila dva kratka videa, koja će biti korištena za izradu njezinog avatara. Rekla je kako tvrtka mora tražiti njenu dozvolu ako ga žele koristiti za bilo što drugo. Natjecateljica će također dobiti poslovnu obuku o tome kako kako bi što bolje plasirala digitalnog dvojnika.
Natjecateljice koje sudjeluju u krugu izbora za Miss Engleske s umjetnom inteligencijom imat će smanjenu naknadu za izradu svog avatara. Iako se avatari već neko vrijeme koriste u svijetu modelinga, zbog korištenja umjetne inteligencije ovi digitalni klonovi izgledaju realističnije.
Polufinalisti će imati ugovor s MirrorMe i Miss Engleske godinu dana. Ostatak zarade od ugovora o rezervaciji u tom razdoblju ići će tim dvjema tvrtkama.
Nakon završetka godine, natjecateljica može nastaviti raditi s tvrtkom MirrorMe ili kupiti puna prava na svoj avatar, što trenutno dijeli s tvrtkom. Navodno je to regulirano standardnim ugovorom, koji pokriva i odredbe vezane uz Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR).
Natjecateljice za Miss Engleske imat će rok do 3. listopada, datuma polufinala u Wolverhamptonu, kako bi dobile što više ugovora za svoj avatar.
Sindikat Equity, koji predstavlja modele, zalaže se za pristup umjetnoj inteligenciji usmjeren na umjetnike koji 'štiti njihova prava, uključujući intelektualno vlasništvo i autorska prava'.
Nakon što je avatar stvoren, tvrtke ga mogu koristiti za promociju svog brenda na više jezika, u neograničenim kampanjama, bez potrebe za zapošljavanjem drugih radnika, uključujući stručnjake za rasvjetu, vizažiste ili snimateljske ekipe, piše BBC.