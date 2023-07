Nedostaje vam prostora na Androidu? Nema problema, ovo su rješenja

Fotografije visoke razlučivosti, videozapisi te same aplikacije i njihovo zauzimanje prostora dovode do toga da se prostor na telefonima s Androidom često popuni brže nego što se očekivalo. Ugrađenu unutarnju pohranu na Androidima nije moguće povećati, no postoji nekoliko načina na koje možete dodati još prostora za spremanje datoteka, medijskih datoteka ili aplikacija.