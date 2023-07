Dozlogrdili su vam Shortsi na YouTubeu? Evo kako ih možete zaobići

Kako isključiti Shortse na smartfonima?

Ako više ne želite gledati YouTube Shorts, te videozapise možete jednostavno ukloniti s početne stranice svoje mobilne aplikacije. Da biste to učinili, otvorite aplikaciju YouTube i pomičite se prema dolje dok ne vidite odjeljak 'Shorts'. Na videu dodirnite ikonu s tri točke u desnom kutu i birajte 'ne zanima me'. Činite to sa svakim videom sve dok ne dođete do zadnjega. Osvježite stranicu i Shortse više nećete vidjeti na glavnoj stranici.

Kako isključiti Shorts na računalu?

Uklanjanje YouTube Shortsa sa YouTubea na stolnom računalu napravit ćete tako da pronađete red sa kratkim videima i pritisnete na X u gornjem desnom kutu rubrike, nakon čega ćete vidjeti obavijest da će Shorts biti skriven 30 dana, zaključuje Makeuseof.