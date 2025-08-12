Toplinski val ne posustaje: Pola Hrvatske u crvenom, evo kad stiže promjena

Toplinski val koji je ponovno pogodio Europu, ne posustaje ni u Hrvatskoj. Olakšanja neće biti do kraja tjedna, a prognostičar DHMZ-a za tportal otkriva detalje

Vrućina koja je zavladala većim dijelom europskog kontinenta, ne posustaje ni u Hrvatskoj, a kako za tportal poručuju iz DHMZ-a, tako će ostati do kraja tjedna. 'Do kraja ovog tjedna zadržat će se pretežno sunčano i vruće. Na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije nastavlja se pritom toplinski val s najvišom razinom upozorenja na vrućinu (crveno upozorenje), dok će u ostalim krajevima uz porast temperature od četvrtka biti umjerena opasnost od vrućine (žuto upozorenje). Uz prolazno više oblaka u unutrašnjosti Dalmacije postojat će mala vjerojatnost za pojavu ponekog pljuska ili za poneku kap kiše u petak poslijepodne', poručili su nam iz DHMZ-a.

Iako je DHMZ ranije upozorenje za toplinske valove do četvrtka, sada je za kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju crveno upozorenje produžio do subote. Također, za subotu, 16. kolovoza DHMZ je izdao narančasti meteoalarm, koji znači da je vrijeme opasno, za gospićku regiju.

Nešto značajnija promjena očekuje se u krajem vikenda. 'U nedjelju je izgledan porast naoblake uz nešto veću vjerojatnost za mjestimičnu kišu te pljuskove s grmljavinom, ponajprije u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, uz manji pad temperature. U idućem tjednu moguć je nastavak vrućine, ali vjerojatno će biti manje vruće nego u ovom tjednu', kažu u DHMZ-u.

Savjeti građanima U DHMZ-u upozoravaju da visoke temperature mogu uzrokovati zdravstvene tegobe, osobito kod osjetljivih skupina poput male djece, starijih osoba, kroničnih bolesnika te ljudi koji rade na otvorenom. Naglašavaju kako pravovremene preventivne mjere mogu znatno smanjiti rizik, a na svojim internetskim stranicama objavili su i preporuke kako se zaštititi. Građanima se savjetuje rashladiti dom, kloniti se vrućine, rashladiti tijelo i piti dovoljno tekućine, te pomoći drugima, posebno ranjivim skupinama. Osobama s kroničnim bolestima ili onima koje uzimaju više lijekova preporučuje se konzultirati liječnika.

Toplinski val u Dubrovniku Izvor: Pixsell / Autor: Grgo Jelavic/PIXSELL







+33 Toplinski val u Dubrovniku Izvor: Pixsell / Autor: Grgo Jelavic/PIXSELL