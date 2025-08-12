Procurili dokumenti: Orban je lažno prijavio hacijendu kao poljoprivredno imanje

Jedan od najglasnijih protivnika Viktora Orbána, oporbeni zastupnik u mađarskom parlamentu Hadhazy Akos, na Facebooku je objavio dokumente kojima potkrepljuje tvrdnju da je Viktor Orbán lagao o ogromnom obiteljskom poljoprivrednom imanju koji je zapravo luksuzan stambeni prostor

Mađarski premijer Viktor Orbán s obitelji posjeduje vilu vrijednu 30 milijuna eura - točnije, stambeni prostor - koji je premijer prijavio kao poljoprivredno gospodarstvo. Tvrdi tako u Facebook statusu Hadhazy Akos, član mađarskog parlamenta na Orbanovoj opoziciji. Podijelio je fotografije rezidencije i energetske certifikate tvrdeći da je mađarski premijer lagao o namjeni imanja i zataškao da ima vilu.

Napomenuo je da je pločnik na imanju napravljen od 'najskupljeg' materijala i da mu je građevinski radnik koji je ove fotografije snimio rekao da se iza vrata nalazi ogroman sef te da objekt sadrži prostoriju za skladištenje velike količine hrane. Objavljene fotografije prikazuju podzemni hodnik koji, prema zastupniku, povezuju zgrade na imanju, a zapazio je da je hodnik 'popločan ciglama, ali vani postoji armiranobetonski zid od šezdeset centimetara (to je vidljivo i na zračnoj fotografiji koju je snimio)'.

Nadalje, u Facebook objavi Hadházy pretpostavlja postojanje podzemnog sustava bunkera. Međutim, ne može objaviti slike koje podupiru njegovu pretpostavku, jer se njihov autor, tvrdi, nije usudio dati mu ih. Dvije objave u samo nekoliko dana Ovo nije prvi put da ovaj političar opozicije proziva Orbana - prvo je, dakle, objavio dokumente koji dokazuju da se na imanju nalaze stambene zgrade da bi potom objavio fotografije hodnika i popločene šetnice. Uz to, u blizini imanja u subotu je održao prosvjed pa je svoju objavu zaključio obećanjem da će organizirati 'uvodnu turu' imanjem obitelji Orbán, što je izazvalo mnogobrojne reakcije na društvenoj mreži.