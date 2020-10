Ne znate što sljedeće gledati? Netflix uvodi novu značajku za lakši izbor

Netflix ima novu karticu pod imenom New & Popular kojom svojim brojnim gledateljima nastoji istaknuti nove i nadolazeće sadržaje

Netflix cijelo vrijeme mijenja svoje korisničko sučelje kako bi pokušao potaknuti pretplatnike da gledaju čim više sadržaja. Najnoviji trik kojim će nas navući da bacimo pogled na još poneku seriju je 'New and Popular' kartica koja, kao što ime nalaže, sadrži nove i nadolazeće programe koje možemo gledati na popularnom streaming servisu.

U ovoj se kartici nalazi nekoliko već dostupnih emisija na Netflixu. 'New on Netflix' prikazuje najnovije emisije, 'Coming Soon' je sadržaj koji će stići uskoro, a 'Top 10' je lista najpopularnijih emisija u gledateljevoj državi, objašnjava Makeuseof.