Ljeto u znaku videoigara: Ovo su najveće objave sa Summer Games Festa

Festival je trajao od 3. do 9. lipnja, a ovogodišnje izdanje donos i više od petnaest različitih prezentacija, među kojima su posebno zapaženi nastupi velikih studija, kao i bogati program indie i alternativnih showcaseova.

CD Projekt je iskoristio priliku kako bi prvi put pokazao The Witcher IV u akciji. Tehnološka demonstracija je oduševila, a sve je prikazano u stvarnom vremenu na PlayStationu 5 uz 60 sličica u sekundi.

Sve je počelo u utorak, 3. lipnja kada je Epic Games održao svoj događaj ' State of Unreal '. Najveći naglasak bio je na predstavljanju novih mogućnosti Unreal Enginea 5.6 , s posebnim fokusom na 'Nanite Foliage', tehnologiju koja omogućava impresivno realističan prikaz vegetacije bez klasičnih problema poput 'pop-in' efekta.

State of Play

Dana 4. lipnja, Sony je održao svoj PlayStation State of Play . U 40-ak minuta predstavljeno je više od dvadeset igara. Među najupečatljivijima je Marvel Tōkon: Fighting Souls , borbena igra u anime stilu koju razvija studio Arc System Works i koja izlazi 2026. godine.

Uz to, predstavljen je i Project Defiant - novi bežični fight stick kompatibilan s PS5 i PC platformama.

Studio Ryu Ga Gotoku predstavio je Stranger Than Heaven , smješten u 1943. godinu, s tipičnim Yakuza stilom i apsurdnim humorom.

Scott Pilgrim EX, nastavak kultne brawler igre, najavljen je kao spoj borbe i romantične komedije, dok je Day of the Devs showcase istaknuo niz kreativnih indie projekata poput Escape Academy 2, igre Relooted koja tematizira postkolonijalnu restituciju opljačkanih artefakata, te Snap & Grab, Neverway i Tire Boy – naslove koji pokazuju nevjerojatnu raznolikost pristupa dizajnu i naraciji.