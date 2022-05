Ne znate kako ukloniti osobne podatke iz rezultata pretrage na Googleu? Pokazat ćemo vam!

Google je olakšao podnošenje zahtjeva za uklanjanje osobnih podataka iz rezultata pretrage koje nudi njihova internetska tražilica. Donosimo što o tome trebate znati

Nisu to bili učinili svojevoljno niti rado već ih je na to prisilila Europska unija, koja je svojim građanima omogućila da od tvrtki zatraže brisanje osobnih podataka koje pohranjuju.

Ipak, dodali su alate pomoću kojih je moguće ograničiti opseg i vrstu podataka koje prikupljaju, kao i mogućnost uklanjanja fotografija djece i adolescenata iz rezultata pretraživanja.

Što će Google ukloniti?

S novom značajkom moguće je zatražiti uklanjanje podataka po kojima vas je moguće prepoznati (odnosno, osobu koju zastupate). To, primjerice, mogu biti brojevi telefona, adrese e-pošte i kuće u kojoj živite... Dakle, podaci koji mogu biti zlorabljeni za provaljivanje u vaše korisničke račune online.

Google će također ukloniti brojeve osobnih iskaznica, bankovnih računa, slike službenih dokumenata i tome slično.

Kad ste spremni za podnošenje zahtjeva, otvorite obrazac za zahtjev za uklanjanje podataka iz rezultata pretraživanja na Googleu i kliknite Remove information you see in Google Search pa zatim In Google’s search results and on a website.

Google će vam ponuditi mogućnost kontaktiranja osobe ili institucije koja je držala vaše podatke. Ako vas to ne zanima, odaberite No, I prefer not to i nastavite dalje.

Pripremite što treba unijeti

U idućem koraku Google bi vas trebao upitati koje rezultate pretrage želite ukloniti. Preporučamo opciju Personal info, like ID numbers and private documents pa zatim odaberite što sve želite maknuti.

Tražit će od vas unos odgovarajućih informacija, poput punog imena, države u kojoj živite, adrese za kontakt e-poštom i popis web odredišta s kojih vaše podatke treba ukloniti.

Zadnje pitanje u obrascu traži odgovor o tome jesu li vaši podaci objavljeni i dijeljenji zlonamjerno, prijeteće ili s namjerom uznemiravanja. Ako je tomu tako, odaberite Yes.

Trebat ćete unijeti adrese svih web odredišta na kojima ste našli vaše podatke. To podrazumijeva i adresu web odredišta i relevantne web adrese stranica Googleove pretrage.