Znate li kako vas pametni telefon s Androidom prati? Evo deset načina

Dobro je znati kakve sve podatke vaš mobitel šalje Googleu, a imate i pravo na to

Naravno, nisu svi razlog za uzbunu. Ali, dobro je znati kakve sve podatke vaš mobitel šalje Googleu, a imate i pravo na to.

7) Calendar

Aplikacija koja često dolazi predinstalirana na većini uređaja s Androidom također može poslužiti za praćenje i analizu podataka i načina na koji koristite mobitel. Ima pristup ne samo vašem kalendaru, već i zakazanim sastancima i drugim događanjima.

8) Povijest pregledavanja i postavke web preglednika Chrome

Googleov Chrome najpopularniji je web preglednik na svijetu. Pohranjuje URL-ove, slike, cache i druge podatke kako bi poboljšao svoj rad, ali i ponudio Googleu obilje podataka koje je moguće koristiti u druge svrhe. Ako vam se to ne sviđa, prvi korak je aktiviranje anonimnog načina rada.

9) Google Analytics

Alat za marketing i optimizaciju sadržaja za web prati rad aplikacija za Android, obrasce i povijest korištenja. Često je namješten za praćenje pojedine aplikacije pomoću jedinstvenog ID-ja, ali praktično svaka aplikacija koju koristite vjerojatno ga ima ugrađenog. Prikupljene podatke koristi se za strojno učenje i umjetnu inteligenciju općenito.

10) Postavke podataka i sigurnosnih postavki

Pri izradi sigurnosne kopije (backupa) za vaš uređaj s Androidom postavke i drugi podaci o aplikacijama bivaju pohranjeni u računalni oblak (Google Drive i drugdje), gdje ih Google može pratiti. Mogu to kako bi provjerili je li se među vašim aplikacijama provukao i kakav zlonamjerni softver, piše Make Use Of.