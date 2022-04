Kuk: Ne postoji aplikacija koja predviđa potres, evo što Google radi

Mnogi građani potvrdili su da su nešto prije jakog potresa koji je u petak zatresao Hercegovinu i okolna područja dobili na pametnim telefonima ispisano upozorenje da se u blizini događa potres. Seizmolog Krešimir Kuk za N1 je objasnio o čemu je zapravo riječ

'Najprije valja reći da ne postoje aplikacije niti načini da se potres predvidi. Sve što je moguće učiniti je da se neposredno nakon potresa ta informacija što prije može plasirati. Dakle unaprijed nije moguće ni na koji način navijestiti da će biti potresa', rekao je Kuk pa dodao:

'Ono što smo ovih dana primijetili je ta Googleova aplikacija koja radi na principu masovnih informacija koje se vrlo brzo šire današnjom tehnologijom. To nije pravi sustav za rano upozoravanje od potresa, on se temelji na pravim instrumentima koji sa sigurnošću mogu detektirati potrese i onda dalje obavijestiti područja gdje će se taj potres osjetiti', prenosi N1.

'Ovo je eksperimentalna faza nečega što se temelji na masovnom odazivu mobitela, kojih je puno i vrlo brzo prenose informaciju. Mobitel, ako može reagirati i detektirati trešnju, ne može odrediti je li ona od potresa, ali ako je na nekom području jači potres, onda će dakako veliki broj mobitela reagirati na tu trešnju. Onda tu informaciju današnje mreže mogu vrlo brzo prenijeti', pojasnio je seizmolog pa nastavio:

'To je ono što je sad bilo primijećeno, da nekoliko, pa i desetak sekundi prije nailaska seizmičkih valova informacije mobitela komunikacijskim mrežama putuju puno brže od valova potresa i to je objašnjenje zašto se to moglo dobiti nekoliko sekundi prije nailaska valova potresa, odnosno trešnje', zaključio je.