NASA zna kako će Zemlju spasiti od katastrofalne erupcije supervulkana. Loša vijest: Projekt je užasno skup i nesiguran

Nacionalni park Yellowstone nalazi se na vrhu masivnog supervulkana. Mada stručnjaci procjenjuju da se njegova supererupcija možda neće dogoditi još nekoliko milijuna godina, NASA-ini znanstvenici pokušavaju pronaći način kako da se erupcija izbjegne za sva vremena i svijet spasi od kataklizme koja bi uslijedila.

A kad bi se i dogodilo, ne bi mu bilo prvi put. Yellowstone je u posljednjih 2,1 milijun godina erumpirao triput. Otprilike jednom svakih 600.000 godina. A posljednji put to se zbilo baš prije 600.000 godina, koje desetljeće gore-dolje. Bez obzira na podudarnosti, nema mjesta panici i vi slobodno možete nastaviti sa životom i čitanjem ovog teksta.

Uostalom, toplina je čest uzročnik vulkanske erupcije. Magma izbija iz Zemljine jezgre i ključa u vulkanskoj komori sve dok jednog dana pritisak ne naraste do te mjere toliko da vulkan jednostavno eksplodira. Yellowstone se po tome nimalo ne razlikuje od drugih živih vulkana. Svake godine proizvodi dovoljno topline za pogon šest elektrana. Između 60 i 70 posto te topline oslobađa se kroz vruća vrela i gejzire kakav je Old Faithful. Ali ostatak ostaje pod zemljom, unutar komora supervulkana ispunjenih magmom.

Nekima ni to nije bilo dovoljno pa su pokušali iznaći rješenje kojim bi se opasnost od erupcije supervulkana u nacionalnom parku Yellowstone izbjegla za sva vremena.

Kako bi spriječili možebitne eksplozije, znanstvenici predlažu bušenje niza bunara po obodu supervulkana. Ti bi bunari ponirali do deset kilometara ispod površine zemlje. Punili bi se hladnom vodom koja bi s vremenom ohladila stijene oko komora s magmom. Otprilike kako rashladna tekućina u automobilu hladi njegov motor.

Bila bi to čista win-win situacija. Naime, voda bi se prilikom prolaska kroz sustav zagrijavala do 340 Celzijevih stupnjeva i u povratku bi se koristila za pogon električnog generatora. Time bi se područje Yellowstonea pretvorilo u ogromnu geotermalnu elektranu koja bi električnom energijom napajala okolna područja. Bilo bi to ekološki, samoisplativo i samoodrživo.