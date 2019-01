Riješite kviz i saznajte koliko znate o svemiru

Daleko od toga da ćete otkriti sve tajne nepreglednog prostranstva po kojem plovi Zemlja, no barem ćete saznati gdje su vam rupe u znanju

Prostor (i vrijeme) šire se već gotovo 14 milijardi godina, a s njim zadnjih četiri i pol milijardi godina i naš mali plavi planet. No, znate li tko su Zemljini susjedi, o kakvim se nebeskim tijelima radi i jesmo li ih već posjetili?

Svemirski kviz Što je Sunce? Što je Mliječna staza (Kumova slama)? Koliko zvijezda ima u Mliječnoj stazi? Koliko planeta ima Sunčev sustav? Kako se zove planet najbliži Suncu? Koja je zvijezda najbliža Sunčevom sustavu? Od čega nastaju crne rupe? Koliko ljudi je do sad posjetilo Mjesec? Koliko ljudi je do sad posjetilo svemir? Koliko letjelica je uspješno sletjelo na Mars? Sva sreća da ste pokušali riješiti ovaj kviz, pa sad znate gdje su vam rupe u znanju Vrlo dobro, ali ne savršeno! No, sad barem znate što vam je promaklo. Savršeno! Znate više nego mi!

