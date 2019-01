'U strahu od neznanja ljudi postanu arogantni'. Stručnjak otkriva koliko nas ovo može koštati kad je u pitanju sigurnost na internetu

Političari, celebrityji, stranke, organizacije, države, svi su danas u opasnosti. Koliko smo zapravo izloženi incidentima te jesu li oni doista tako česti i opasni, pitali smo Tomislava Androša, stručnjaka za informatičku sigurnost koji nam je udijelio i nekoliko važnih savjeta

Nismo globalni igrači, no to ne znači da i kod nas nije bilo napada sve tri vrste, o čemu više znaju relevantne službe poput Nacionalnog CERT-a, Zavoda za sigurnost informacijskih sustava i Odjela za visokotehnološki kriminal pri SOA-i. Takvi se napadi pojavljuju periodički, ovisno o promjeni fokusa napadača ili u trenucima u kojima postajemo zanimljiviji na globalnoj razini, primjerice prilikom ulaska u Europsku uniju, u vrijeme afere Agrokor ili posredno, zbog kineskih građevinskih poslova u našoj i susjednim zemljama.

Zapažena je ostala Androševa konstatacija, izrečena krajem prošle godine na okruglom stolu posvećenom europskoj godini kibernetičke sigurnosti. Androš je tada izjavio kako je velik dio naše političke elite potencijalno kompromitiran kad je u pitanju računalna sigurnost te je pitanje kad će početi curiti golišave slike i osjetljivi podaci. Iako je, kaže, izvučena iz konteksta u okviru tadašnjeg okruglog stola, stavljajući je u kontekst prošlotjednih događaja, u kojima je kompletna njemačka politička scena bila metom velikog hakerskog napada, tvrdnja se pokazala ne samo istinitom, već i proročanskom.

Kako je usamljeni dvadesetogodišnjak ponizio njemačke službe sigurnosti

'To je bilo jedno od najvećih curenja u povijesti. Govorimo o CDU-u, SPD-u, Zelenima, o njemačkim televizijama, popularnim ličnostima. Nekima su iscurile samo e-mail adrese i telefonski brojevi, nekima i komunikacija preko WhatsAppa te korespondencija mailom. I sad, ako pogledamo Njemačku kao visokorazvijenu državu u svakom smislu, i financijski i tehnološki, te da je njihova Savezna obavještajna služba, BND, na glasu kao kvalitetna - i ja znam neke fantastične ljude koji tamo rade - pa onda vidite način na koji ih je netko, usudio bih se reći, ponizio. U usporedbi s time, naša sigurnosna scena nije kompromitirana, ali postoji velika mogućnost da i naši političari dožive istu sudbinu ako iz ovog slučaja ne izvuku pouku', kaže Androš.

Kako se uopće obraniti, što uraditi? Jesu li Nijemci mogli spriječiti to što im se dogodilo?

'Oni su navodno našli krivca, dvadesetogodišnjaka čiji modus operandi neće spominjati da ne bi potaknuli druge. Pazite, govorimo o 70 datoteka s ukupno 161 linkom za skidanje podataka, dakle riječ je o ogromnom i vrlo dobro organiziranom curenju', upozorava Androš.

'Činjenica da je sve svaljeno na dvadesetogodišnjaka govori dvije stvari: ili su njemački političari s tajnim službama totalno glupi i nesposobni ili je riječ o parcijalnim informacijama koje su nespretno izašle u javnost, s obzirom na to da takve istrage znaju trajati mjesecima i na ovaj način stvaraju negativnu sliku o relevantnim službama i ljudima koji moraju upravljati ovakvim incidentom. No strašna je pomisao to da bi jedan mladić mogao sam učiniti nešto takvo; što im tek onda mogu napraviti kineski ili ruski hakeri? Što god da je on uradio, to nije radio sam. Bila je to dobro koordinirana akcija', uvjeren je Androš.