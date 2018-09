NASA uskoro na Mars planira poslati - helikopter

Američka svemirska agencija svoje sljedeće putovanje na Crveni planet planira započeti za dvije godine, a jedan od putnika na raketi bit će i bespilotni helikopter posebno prilagođen Marsovoj super-rijetkoj atmosferi

NASA na Mars planira poslati helikopter i to u sklopu Mars 2020 misije koja uključuje i 'standardni' rover koji će lutati površinom. Naprava službeno nazvana Mars Helicopter je zapravo autonomno vozilo opremljeno dvijema elisama i nogama poput stativa koja će letjeti nad površinom te surađivati sa svojim partnerom na tlu.

Let Crvenim planetom

Let marsovskim nebom prilično je komplicirana stvar, s obzirom da je gustoća atmosfere dramatično manja od one na Zemlji. Helikopter će u jednu ruku lakše poletjeti zbog malo niže gravitacije, no imat će problema pri zadržavanju u zraku zbog rijetke atmosfere koja na samoj površini Marsa ima slične uvjete kao da leti na nešto više od 30 kilometara visine na Zemlji.

Upravo zbog toga njegove elise moraju se okretati 3000 puta u minuti, što je deset puta više nego što to rade ovdašnji helikopteri.